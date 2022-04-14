10 yaşındaki çocuğa başıboş 8 köpek saldırdı

Bursa'da 10 yaşındaki bir çocuk okula giderken sokakta başıboş gezen sekiz köpek tarafından saldırıya uğrayarak yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldı.

Sozcu.com.tr

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Olay, geçen hafta sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Ö.E. (10) babaannesiyle birlikte okula gitmek için yola çıktı. Bir süre sonra babaannesine köpeklerin olduğu yeri geçtiklerini söyleyerek babaannesine eve geri dönmesi söyledi. Bunun üzerine babaannesi eve dönerek yürümeye başladı.

Ö.E bir süre yürüdükten sonra başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı. Sesleri duyan babaannesi ve çevredekiler Ö.E.’nin yardımına koştu. Vatandaşlar Ö.E.’yi köpeklerden kurtararak özel araçları ile Çekirge Devlet Hastanesi’ne götürdü.

80 DİKİŞ ATILDI

Küçük çocuk burada yapılan ilk tedavisinin ardından ambulans ile Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Burada ameliyata alınan çocuğun vücuduna yaklaşık 80 dikiş atıldı. Tedavisi Şehit Hastanesi’nde devam eden Ö.E’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Büyük travma yaşayan Ö.E.’nin annesi Fatma Elikesik, şunları söyledi:

30’DAN FAZLA ISIRIK VAR

– Çocuğum okula giderken sekiz tane başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğruyor. Kollarını, bacaklarını ısırıyorlar. Kollarıyla yüzünü kapatarak koruyabilmiş. Bacaklarında çok derin yaralar var. Kafasında pençe izleri var. Doktorumuz 30’dan fazla ısırık olduğunu söyledi. Hemen orada müdahale ediliyor, komşular ayırmaya çalışıyor ama köpeklerin elinden alamıyorlar.

– Oradan tesadüfen motosikletiyle geçen bir kişi köpeklerin arasına dalarak çocuğumu kurtarıyor. 10 saniye gecikse çok kötü şeyler ile sonuçlanabilirdi. Çocuğum son ana kadar bilincini kaybetmiyor. Hem cilt altında hem de cilt üstünde yaklaşık 80 dikişle operasyonu tamamlandı. Görünürde damarlarında, sinirlerinde, atar damarlarında bir sıkıntı yok.

– Gündoğdu Mahallesi’nde 10 yıldır oturuyorum. Köpek olmayan tek bir gününü bile görmedim. 10 yaşındaki bir çocuğu okula bebek gibi annesi, babası veya babaannesiyle birlikte götürüyoruz. Ben çocuğumu gözümden sakınarak büyüttüm. Üç-beş tane sokak köpeğinin benim çocuğumu parçalamasına tahammül edemiyorum. (İHA)

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