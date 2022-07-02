33 aydın İstanbul’da da anıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 Temmuz 1993 Sivas katliamında yaşamını yitiren 33 aydından biri olan Asım Bezirci’yi mezarı başında andı. İmamoğlu “Bu tür katliamlara ve davranışlara vesile olan anlayışların zeminini oluşturan bakış açılarının ve bizzat eylemin içinde olan insanların varlığından, gerçekten bu milleti ve bu vatanı Allah korusun” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Madımak Otel'de yaşanan katliamda yaşamını yitiren 33 aydından biri olan yazar, eleştirmen, şair ve çevirmen Asım Bezirci'nin Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

İmamoğlu'na CHP milletvekili Turan Aydoğan, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti.

“MİLLETİMİZ BÖYLE BİR ACI HİÇBİR ZAMAN YAŞAMASIN”

Bezirci'nin kabri başında dua eden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Asım Bezirci’nin mezarını ziyaret ederken, aslında katledilen 33 güzel insanın, iyi insanımızın, vatandaşımızın, canlarımızın huzurundaymış hissiyle buradayız. Ne yazık ki tarihimizde, hepimizi çok derin üzen ve acısı hiçbir zaman dinmeyecek olan, ama aynı zamanda geleceğe doğru bakışımızda da en büyük duanın, ‘Milletimiz ve vatanımız böyle bir acıyı, böyle bir anı hiçbir zaman yaşamasın' temennisiyle, duasıyla hareket etmemiz gerekir.

Bu tür katliamlara ve davranışlara vesile olan anlayışların zeminini oluşturan bakış açılarının ve bizzat eylemin içinde olan insanların varlığından, gerçekten bu milleti ve bu vatanı Allah korusun. Üzüntülüyüz elbette. Çok iyi dost Rıfat Ilgaz’la yan yana yatıyorlar. Rıfat Ilgaz’ı yazan ve onunla çok iyi dost olan birisiydi Asım Bezirci. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun.”

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