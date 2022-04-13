46 öğretim üyesinden ortak açıklama

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektörü protesto nöbetlerini sürdürdü. Öte yandan 46 öğretim görevlisi ortak açıklama yaptı.

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Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasıyla başlattıkları, istifasının ardından Naci İnci'nin göreve getirilmesiyle devam ettirdikleri protesto nöbetlerini sürdürüyor.

Akademisyenler, protesto nöbetlerinin 317'ncisini bugün üniversitenin Güney Kampüsü'nde Üstün Ergüder Meydanı'nda gerçekleştirdi. Akademisyenler bir kez daha cübbelerini giyerek rektörlük binasına sırt döndü.

46 ÖĞRETİM ÜYESİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Akademisyenler, taşıdıkları pankart ve dövizlerle, üniversitede üç fakülte dekanlarının görevden alınmaları hakkında son 40 yılda kurumun senato ya da yönetim kurulunda görev yapmış 46 öğretim üyesinin açıklamasına destek verdi.

46 öğretim üyesinin açıklamasında, “İlgili fakülte mensuplarına danışılmadan, kurumu tanımayan ve kurumun tanımadığı üç öğretim üyesinin dekan olarak atanmalarını esefle karşılıyoruz. Üniversitemizin liyakat ve demokratik ilkeler çerçevesinde işleyen ve başarısının temeli olan kurumsal yapısının yıpratılmasına razı değiliz. Seçilmiş dekanlarımızın hukuksuzca görevden alınmasını kabul etmiyor, görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde akademisyenlerin gerçekleştirdiği nöbetin fotoğrafları, öğretim üyesi Can Candan’ın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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