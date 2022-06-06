6 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

FETÖ'nün TSK ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik Kütahya, Ankara, Manisa, Muş, Van ve Burdur illerini kapsayan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, Hatay Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve ankesörlü/kontörlü telefonlarla iletişim kurdukları tespit edilen eski askeri okul öğrencisi 8 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

KÜTAHYA’DA 5 GÖZALTI

Kütahya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce ise “Emniyet ve Askeri Mahrem Yapılanmalarında Mahrem Sorumlu” olarak faaliyette bulunduğu değerlendirilen ve ifade teşhislerde adı geçen 2'si aktif memur, 1'i aktif öğretmen, 2'si özel sektör çalışanı olmak üzere toplam şüpheli 5 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 kişi olmak üzere, Türkiye genelinde toplam 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam ediyor.