600 demir madeni işçisinden ‘İnsanca Yaşamak İstiyoruz’ eylemi

Sivas’ın Divriği ilçesinde faaliyet gösteren Çiftay Madencilik’te çalışan 600 demir madeni işçisi aldıkları ücret ve çalışma şartlarının düzeltilmesi gerekçesiyle başlattıkları iş bırakma eylemini sürdürüyor.

İlker KILIÇASLAN

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Sivas'ın Divriği ilçesinde faaliyet gösteren Çiftay Madencilik'te çalışan yaklaşık 600 demir madeni işçisi, maaşlarının ve sosyal haklarının ülke ekonomisi şartlarına göre düzenlenmesi talebiyle 17 Ocak günü iş bırakarak galerilere inmedi.

İş bırakma eylemlerinin birinci gününde yürüyüş yapan demir madeni işçileri, eylemlerinin ikinci gününde de maden ocağının önünde direnişlerine devam etti.

Asgari ücrete yapılan son zammı yeterli bulmayan maden işçilerinin, işverenin verdiği yüzde 51'lik zam teklifini de kabul etmediği öğrenildi.

İŞ AKDİNİ FESHİ VE GREV KIRICILIĞI TEHDİTİ

İki gündür Çiftay Madencilik önünde iş bırakma eylemlerini sürdüren demir madeni işçilerine dün akşam saatlerinde cep telefonlarına eylemlerine son vermezlerse iş akidlerinin fesih edileceğine yönelik mesaj gönderildiği ileri sürüldü.

Edinilen bilgilere göre işveren tarafından işçilere gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

* Bugün iş sözleşmesi ve yasaya aykırı olarak işe çıkmadığınız tespit edilmiştir. İşe başlamamanız halinde son çare olarak iş akdinizin feshi dahil, tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı ihtar ederiz. Yeraltı işletmesi için yeni vardiya ekipleri kurulmaktadır.

* Görevine devam etmek isteyenlerin vardiyalarında işbaşı yapmaları gerekmektedir. Vardiya başlangıç saatlerinde işbaşı yapan çalışanların ücret ve primlerinden kesinti olmayacak ve üretim kayıpları ile ilgili işlem yapılmayacaktır.

Çiftay Şirketi'nin ayrıca grev kırıcılığı kartını göstererek işçileri, Kayseri'den 200 işçi getirmekle tehdit ettiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

BAĞIMSIZ MADEN İŞ DİRENEN İŞÇİLERLE BİRARAYA GELDİ

Yıllarca verdikleri mücadele ile Manisa'da Somalı madencilerin haklarını kazanan Bağımsız Maden İş Sendikası yetkilileri, iki gündür direnişlerini sürdüren demir madeni işçileriyle bir araya geldi. Maden işçileriyle konuşan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, asgari ücrete yapılan son zamdan önce demir madenci işçilerinin 3 bin liraya çalışmaya mahkum edildiğini ve hiçbir sosyal haklarının olmadan köle gibi çalıştırıldığını ifade etti.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Aksu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Yaşanan ekonomik krizde, her gün gelen zamlardan sonra bu işçilerimizin 4 bin 250 liraya yaşaması mümkün değil. Bu insanların ömrü zaten yer altıda geçiyor.

*Bir çok ülkede bir maden işçisi 2 bin Euro ücret alırken, bizim maden işçilerimizin ücreti 450 Euro bile etmiyor. Bu işçilerimiz yıllardır sosyal haklarını bile alamıyor.

*Üstüne üstlük birde işveren tarafından işten çıkarılmakla, dışardan işçi getirmek tehdit ediliyor. Maden işçisi bu şartlarda artık yaşayamıyor, geçinemiyor.

*Onurlu yaşayabilmesi için hırsızlık mı yapması gerekir. Madenciler insanca yaşayacak ücret, sosyal haklarını, doğru dürüst iş sağlığı ve güvencesi istiyor.

*Onlar hakaret veya mobbing istemiyor. Alın terinin karşılığını istiyor. Soma'da Ermenek'te verdiğimiz mücadele ile nasıl madencilerimizin haklarını kazandıysak Sivas Divriği'de de madencilerimizin yanında olarak vereceğimiz mücadele ile haklarını kazanacağız. Haklarını alana kadar mücadelemizin önünde kimse durmasın.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Maaşlarının ülkedeki ekonomik şartlara göre düzeltilmesini ve sosyal haklarını isteyen demir madeni işçileri, kendilerini ziyarete gelen Bağımsız maden İş Sendikası yetkililerine 17 maddelik taleplerini sıraladılar.

Demir madeni işçilerinin taleplerinin arasında göze çarpanlar şuanlar oldu:

*Gece zammı istiyoruz. Zamların 6 ayda bir yapılmasını, yakacak, deterjan yardımı istiyoruz. Yemek parası 40 lira olmasını, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı yardımı istiyoruz.

* Zamların maaşlardan önce belli olmasını, maaşların en düşük 8 bin, en yüksek 10 bin lira olması olmamasını talep ediyoruz.

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