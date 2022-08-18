AKP’den istifa edip CHP’ye katıldılar

AKP Tunceli il örgütünde istifalar başladı. Tunceli'de uzun yıllardır AKP içinde siyaset yapan en son il başkan yardımcılığı ile son yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkan Adayı olan Gökhan Arasan ve eski il başkan yardımcısı Orhan Çiçek AKP'den istifa ederek CHP'ye katıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP Tunceli eski il başkan yardımcısı ve son yerel seçimlerde Tunceli Belediye Başkan Adayı gösterilen Gökhan Arasan ve AKP eski il başkan yardımcısı Orhan Çiçek partilerinden istifa ederek CHP'ye katıldı.

AKP'den istifalara değinen CHP Tunceli İl Başkanı Ali Mustafa Çelik, “Bize katılan yeni arkadaşlarımız da AKP iktidarının artık Türkiye'yi bir bataklığa sürüklediğini, yönetemediğini, milleti perişan ettiğini ve genel başkanımızın çizdiği profilin, politikalarının, çözüm önerilerinin ülkemizin toplumsal barışı için çok önemli olduğunu gördükleri için CHP'ye katıldılar” dedi.

“AKP İKTİDARININ TÜRKİYE'Yİ BATAKLIĞA SÜRÜKLEDİĞİNİ GÖRDÜLER”

CHP'ye katılımların devam edeceğini ve bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirten Çelik,

şöyle konuştu:

*AKP'nin eski başkan yardımcısı ve 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin Tunceli Belediye Başkan Adayı Gökhan Arasan ve AKP eski il başkan yardımcısı Orhan Çiçek partilerinden istifa ederek bugün partimize katıldılar.

*Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partimize yeni katılan bu arkadaşlarımıza Ankara'da rozetlerini takacak.

*Bundan sonra ilimizde partimize daha büyük katılımlar bekliyoruz ve bunun üzerinde de çalışmalar yapıyoruz.

*Ak Parti'den bize geçiş konusunda yoğun bir talep var bizlerde şuanda bu konu üzerinde çalışıyoruz.

*Tabi biz bir kitle partisiyiz diğer partilerden partimize katılım olması normal. Biliyorsunuz genel başkanımızın bu konuda çağrıları var.

*Genel Başkanımız, ‘Haksızlığa, hukuksuzluğu, adaletsizliğe karşı çıkmak istiyorsanız bize katılın' diyor.

*Bu çağrılar sonrasında kentimizde partimize AKP'den ve başka partilerden yoğun katılımlar oluyor.

*Bu örnekleri bölgemizin birçok ilinde de görmekteyiz. Bize katılan yeni arkadaşlarımızda

*AKP iktidarının artık Türkiye'yi bir bataklığa sürüklediğini, yönetmediğini, milleti perişan ettiğini ve genel başkanımızın çizdiği profilin, politikalarının, çözüm önerilerinin ülkemizin toplumsal barışı için çok önemli olduğunu gördükleri için CHP'ye katıldılar.

*Bizde yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Tunceli'de daha önce AKP'ye oy veren hemşerilerimize çağrıda bulunuyoruz, gelin CHP'ye katılın hep beraber ülkemizi yeniden laik, demokratik yeniden inşa edelim.

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