AKP’li 13 meclis üyesi istifa etti iddiası

Mardin’in AKP’li Artuklu Belediyesi’nin 13 AKP’li meclis üyesi, belediye başkanı Abdulkadir Tutaşı’nın belediyedeki usulsüzlüklere göz yumduğu gerekçesiyle istifasını istediği ileri sürüldü. Taleplerinin karşılanmaması sonrasında ise meclis üyelerinin istifa dilekçelerini verdikleri iddia edildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Mardin'in AKP'li Artuklu Belediyesi'nde belediye başkanı Abdulkadir Tutaşı ile AKP'li meclis üyeleri arasında mecliste denetim raporları ve bütçe görüşmelerinde daha önceden sert tartışmalar yaşanmıştı.

Belediyenin 2022 yılı bütçe görüşmelerinde belediye başkanı Abdulkadir Tutaşı’nın muhalefetine rağmen HDP’li ve AKP’li meclis üyelerinin kabulüyle oy çokluğuyla kabul edilmişti.

AKP'Lİ MECLİS ÜYELERİ İSTİFA DİLEKÇELERİNİ VERDİ İDDİASI

İddiaya göre AKP'li bazı meclis üyeleri, başkan Tutaşı'nın belediyedeki usulsüzlüklerini AKP genel merkezine götürdüğü ve AKP Mardin İl Başkanlığının da Tutaşı hakkında işlem başlatılmasını talep ettiği taleplerinin karşılık bulmaması sonucunda ise istifa etme kararı aldıkları ve dilekçelerini verdikleri ileri sürüldü.

ŞİKAYETLER DİKKATE ALINMAMIŞ

İddialara ilişkin konuşan ve isminin verilmesini istemediği bir meclis üyesi, AKP'li meclis üyeleri ile belediye başkanı Tutaşı arasında uzun süredir sorunlar yaşandığını söyledi. Artuklu belediyesi meclis üyesi AKP'li meclis üyelerinin istifa ettikleri iddialarıyla ilgili şunları söyledi;

“2020-2021 belediye denetim raporlarındaki usulsüzlüklerden dolayı belediye meclis üyeleriyle belediye başkanı arasında sorunlar vardı. Daha öncede böyle restleşmeler vardı. İddia edilen usulsüzlüklerle ilgili genel merkezden bir yetkili gelip iddialarla ilgili görüşmeler yapmıştı ancak herhangi bir sonuç çıkmamıştı.

En son bir ay öncesinde tekrar belediye meclis üyeleri Ankara'ya gidip usulsüzlükleri dile getirmeleri sonrasında yine genel merkezden bir kişi görevlendirilerek Artuklu'ya gönderildi. Meclis üyeleriyle toplantı yaptı, notlarını aldı ancak yine herhangi bir şey olmadı.

Uzun süredir bu konu gündemdeydi ve bu pazartesi günü belediye meclis üyeleri kendi aralarında böyle bir karar almışlar. Kararların arkasında dururlar mı durmazlar mı o şu an için net değil ama aldığımız bilgiye göre pazartesi günü istifa dilekçelerini içeriye vermişler.”

“PAZARTESİ NETLEŞECEK”

İddialarla ilgili aradığımız belediye başkanı Abdulkadir Tutaşı telefonlara cevap vermedi. AKP'li belediye meclis üyesi Hasan Anuk ise şuanda istifaların olmadığını ve durumun pazartesi günü netleşeceğini ifade etti.

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