AKP’li başkandan Erdoğan’ı kızdıracak sözler

Şanlıurfa Akçakale ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, maaşlarının düşüklüğü nedeniyle iki gün greve giden doktorlara adeta destek vererek, “Doktor oğlum ‘Baba beni belediyeye çöpçü olarak al’ diye takılıyor” dedi.

Ahmet KAYA

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Bir süre önce borçları nedeniyle belediye hizmet binası ve kreşine haciz gelmesiyle adını duyuran Akçakale Belediyesi'nin AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, hakkındaki iddialara ilişkin Şanlıurfa'da yayın yapan Edessa TV'de Ömer Ağ'ın yapımcısı olan Panaroma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

İcra konusu borçların kendilerinden önceki döneme ait ve şaibeli ödemeler olduğunu ileri sürerek bu konuda adli sürecin başlatıldığını savunan Yalçınkaya, konuşmasının bir bölümünde personelinin işini hakkıyla yapması gerektiği vurgusu yaptı.

DOKTOR OĞLUM ‘BENİ ÇÖPÇÜ AL' DİYE TAKILIYOR

AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorlarla ilgili “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine gönderme yaparcasına şu sözleri kullandı:

*Ben işçileri topluyorum şunu söylüyorum; Bana bu işi Akçakale layık gördü. Sizler de beraber benim ekibimdesiniz.

*Traktör mü var sende. Evet, traktörü sevgilin gibi sev. Hem işini yap, hem de traktörü koru. Kamyonun mu var?

*Kamyonu da annen gibi bak. Hem kamyona zarar verme, hem işini yap. Çünkü, bununla evine ekmek götürüyorsun.

*Bizim işimiz burada işimizi hakkıyla yapacağız, layıkıyla yapacağız. Aldığımız parayı hak edeceğiz.

*Şuanda bir çöpçü 7 milyon (7 bin) maaş alıyor. Benim oğlan doktor 7 milyon maaş alıyor. Anlatabildim mi? Oğlan da bize takılıyor. ‘Baba bizi çöpçü al' diye.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Başkan oğlunun maaşıyla ilgili bu açıklamasıyla doktorla, çöpçünün aynı maaşı aldığını vurgularken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz günlerde kadın muhtarlarla yaptığı toplantıda, “Şimdi az para veriyormuşuz. Sordum. En az alan 8-9 bin, en yüksek 25 bin civarında. Buna rağmen özel sektör daha fazla verdiği için kaçıyorlarmış. Açık konuşmayı severim, Varsın gidiyorlarsa gitsinler” diyerek doktorların düşük maaş isyanını eleştirmişti.

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