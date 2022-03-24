AKP’li belediyeden imar kurnazlığı

İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş, AKP'li Cihanbeyli Belediyesi’nin vatandaşın elindeki taşınmazları, kanunun verdiği imkânlardan kurnazlıkla faydalanarak kendisine kazandırdığını söyledi. Duruma karşı çıkan vatandaşlara dava açıldığını ve mahkemeye baskı kurulduğunu iddia eden Yokuş, “Vatandaşlar âdeta bir zorba ve soygun düzeniyle karşı karşıya” dedi

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İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya'da yönetimi AKP'de olan Cihanbeyli Belediyesi'nin imar kurnazlığını TBMM gündemine taşıdı.

“TAŞINMAZINI VERMEYE YANAŞMAYAN VATANDAŞA DAVA AÇILIYOR”

Yokuş, AKP'li Cihanbeyli Belediyesi'nin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18’inci maddesiyle yapmış olduğu uygulamaya göre arazi ve arsa düzenlemelerinin asli amacının inşaata elverişli imar parseli üretmek olmasına rağmen vatandaşın elindeki taşınmazları, kanunun verdiği imkânlardan kurnazlıkla faydalanarak kendisine kazandırdığını söyledi.

Taşınmazlarını vermeye yanaşmayan vatandaşlara AKP'li belediye tarafından dava açıldığını belirten Fahrettin Yokuş, şöyle konuştu:

“Cihanbeyli Belediyesinin vatandaşlara, imar planına dayanarak yapmış olduğu düzenleme, ortaklık payı kesintileri sonucu elde etmiş olduğu payları satmak istemesi ve vatandaşların bu satış işlemine yanaşmamasını takiben sulh hukuk mahkemesinde ortaklığın giderilmesi davası açma tehdidi altında bırakmakta, imar planının amacını gözler önüne sermektedir. Davaya konu olan taşınmaz, temelinde mülkiyet hakkını ilgilendirmektedir. Herkes mülkiyet hakkı edinme ve kanuni sınırlama haricinde dilediği gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptir.”

“VATANDAŞLAR ZORBA SOYGUN DÜZENİYLE KARŞI KARŞIYA”

“Cihanbeyli’de akıl almaz işlere imza atılıyor” diyen Yokuş, “Vatandaşın malına el koyup sonra yine vatandaşa fahiş fiyatla kendi arsaları, kendi malları satılıyor. Cihanbeyli Belediyesinin bu süreçte ecrimisil davalarında mahkemelere baskı yaptığı iddiaları artık şehirde her gün konuşuluyor. Belediyenin avukatlarının davalara cübbesiz girdikleri bile artık Cihanbeyli gerçeğinin ne hâllere geldiğini gösteriyor.

Vatandaşlar korkutulmuş, vatandaşlar âdeta bir zorba ve soygun düzeniyle karşı karşıya. Cihanbeyli’nin Ahirigüzel, Yeşilöz ve Karşıyaka Mahallelerinde yapılan bu haksız uygulamalar maalesef diğer mahallelerde sırayla devam etmek üzeredir” ifadelerini kullandı.

“CİHANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANINI DURDURUN”

AKP'lilere seslenen Yokuş, “Buradan siyasi iktidara sesleniyorum: Hak, hukuk tanımayan, halka âdeta zulmeden Cihanbeyli Belediye Başkanını durdururuz. Cihanbeyli halkı sahipsiz değildir” şeklinde konuştu.

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