AKP’nin hatıra ormanı alay konusu oldu
AKP Van İl Başkanlığı tarafından Edremit İlçesinde geçtiğimiz yıl oluşturulan ‘AK Parti İl Başkanlığı Hatıra Ormanı’ tabelada kaldı. Dikilen fidanların tutmadığı hatıra ormanın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.
AKP İl Başkanlığı Edremit ilçesinde bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanındaki boş alanda hatıra ormanı kurdu.
Boş araziye dikilen yüzlerce fidan bakımsızlıktan kurudu. Çoraklaşan alanda sadece ‘AKP Hatıra Ormanı’ levhası kaldı.
Çorak alandaki levhanın sökülmemesi sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı.
AKP İl Başkanlığının oluşturduğu hatıra ormanının bir vatandaş tarafından çekilen görüntüleri sosyal medyada alay konusu oldu.
Çorak arazideki levhanın görüntüleri cep telefonuyla çeken yurttaşın “Ormana bak maşallah! Şu ta ilerde bir ağaç görüyor musunuz? Orman buymuş, başka orman mı var?” dediği duyuluyor.