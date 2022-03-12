Anjelika Akbar’dan duygusal çağrı

Ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, Antalya’da düzenlenen diplomasi formunda verdiği konser öncesinde, “Babam Ukrayna, annem Rusya, ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimizin kanı kırmızı renktir. Hepimiz aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen var mısınız?” dedi.

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Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF) konser öncesi Ünlü piyanist ve besteci Anjelika Akbar, açıklama yaptı.

Akbar, “Aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum. Sosyal medyada birkaç gün önce yazdığım birkaç cümleyi tekrarlamak istiyorum. Babam Ukrayna, annem Rusya ben ise Kazakistan doğumluyum. Hepimiz güneş sisteminde bulunan dünya gezegeni doğumluyuz. Hepimizin kanı kırmızı renktir. Hepimiz aynı havayı soluyoruz. Artık bilinçsizlik zindanından çıkıp hepimiz olduğumuzu idrak etme zamanı geldi. Acilen var mısınız?” dedi.

Akbar'ın sözleri salonda büyük alkış aldı. Bakan Çavuşoğlu ise konser sonrasında Akbar’a çiçek taktim etti. İHA

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