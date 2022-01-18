Ankara’da FETÖ operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgüt hiyerarşisi içerisinde ev abiliği, bölge talebe mesulü, büyük bölge sorumlusu, esnaf sorumlusu gibi çeşitli konumlarda görev alan, haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı şeklinde deliller bulunan ve bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.