Bakan Akar’dan komutanlarla toplantı

Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Bakan Akar, toplantıda faaliyetlere ilişkin bilgi alarak, talimatlar verdi. Toplantıda, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları ve sahadaki son durum da değerlendirildi. (DHA)