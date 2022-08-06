Bakan Soylu: 105 kilo eroin ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 105 kilo eroin ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, Twitter hesabından açıklama yaptı. 105 kilo eroin ele geçirildiğini ifade eden Soylu, “Mersin’de PKK’ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe Mersin’de PKK’ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve Kahraman Polislerimize tebrikler” dedi.