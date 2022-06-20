Beykoz’da kentsel dönüşüm mağdurları nöbet eylemi başlattı

Beyoğlu Okmeydanı’ndaki kentsel dönüşüm mağduriyetinin bir benzeri şimdi de Beykoz Tokatköy Mahallesi’nde yaşanıyor. Kentsel dönüşüm projesine imza atmayan yaklaşık 300 kişi, evlerinin zorla tahliye edilmek istenmesine karşı nöbet tutmaya başladı. Mahalle halkı yetkililere “Bizler kentsel dönüşüme karşı değiliz. Bu sorun diyalogla çözülebilir” çağrısı yaptı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Beykoz Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesinde kriz çıktı. Tokatköy Mahallesi 487 ada 3 parselde gerçekleştirmek istenen kentsel dönüşüm projesine imza atmayan 300'e yakın vatandaş zorla tahliyeye karşı nöbet eylemi başlattı.

CHP'li Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, tapularını isteyen vatandaşların parselde başlayan projeye dava açtıklarını ve 20 Mayıs 2022 tarihinde mahkemenin, davacıların mülkiyet hakkını doğrudan etkileyecek olması nedeniyle telafisi güç zararlar doğabileceğinden mahallenin “rezerv yapı” alanı olarak belirlenmesi işleminin yürütmesini durdurma kararı aldığını aktardı. Sataloğlu, mahkeme kararına rağmen tahliye edilmeyen evlerin elektriklerini kesmek için bu sabah işlem yapılacağını duyan mahalle halkının nöbet eylemine başladığını söyledi.





“BİZ KENTSEL DÖNÜŞÜME KARŞI DEĞİLİZ”

Nöbet tutan mahalle halkı adına yapılan açıklamada da “Yetkililere sesleniyoruz çağrımıza kulak verin. Bizler kentsel dönüşüme karşı değiliz. Halk eliyle bütün mağduriyetlerin giderilerek yapılması taraftarıyız. Mağdur olan sadece bizler değiliz. Projeye ‘evet' deyip evlerini terk etmiş insanların daha çok mağdur olduğunun da farkındayız. Bu sorun diyalogla çözülebilir. Bir araya gelinerek herkesin onayı alınabilir. Arada birkaç belirsiz nokta var. Bu sorunlar çözüldükten sonra bölge halkının projeye onay vereceğinin bilinmesi isteriz. Lütfen diyalog kanallarını açık tutun. Bizim nöbetimiz devam edecek. Amaç bu işi kimseyi mağdur etmeden ilerletebilmek” denildi.

MAHALLE HAKLININ TALEPLERİ

Projeye imza atmayan mahalle sakinlerinin talepleri özetle şöyle:

“İmzalatılmak istenen muvafakatnamenin noter huzurunda bakanlık ya da idare tarafından yetkilendirilmiş yetkili ile imzalanması. Muvafaktanamenin tek taraflı beyan olması nedeniyle karşılıklı hak ve sorumlulukların belirlendiği hukuki sözleşme imzalanması. Tapulu-tapusuz ayrımından kaynaklı mağduriyetlerin yaşanmaması için ilgili yasaların öngördüğü kurallar çerçevesinde hak sahipliği kazanmış olanlara tapuların verilmesi. Konut yenileme bedeli adı altında talep edilen ücretlerin söz ile değil yazı ile netleştirilmesi ve bu ücretlerden yıllık TEFE-TÜFE faizinin kaldırılması.”

İlginizi Çekebilir Okmeydanı'nda kentsel dönüşüm zorlaması: Evlerin elektrikleri kesildi