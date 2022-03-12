Bir aşiret daha CHP’ye katıldı!

AKP'ye desteğiyle bilinen Batman'ın Kozluk ve Sason ilçesinde yoğunluğu olan Bekira aşireti CHP'ye geçti. Daha önce de AKP'yi destekleyen Ertuşi, Badikan, Beytikan Dına, Şedadi ve Asi aşiretleri CHP'ye geçmişti.

Evren DEMİRDAŞ

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin Doğu Masası çalışmaları kapsamında partiye yeni katılımlar devam ediyor.

Bekira aşireti kanaat önderlerinden Aydın Çapkan ve 550 aşiret üyesi Cumhuriyet Halk Partisi’ne katıldı.

“VATANDAŞLARIMIZ AKIN AKIN CHP’YE KATILIYOR”

Bekiran aşiretinin kanaat önderlerinden Aydın Çapkan’ın ve aşiret üyelerinin CHP’ye katılmasının partilerine güç kazandırdığını belirten CHP İl Batman il Başkanı Hüseyin Yaşar, “Son zamanlarda AK Parti'nin bölgede ve Türkiye'de uygulamış olduğu yanlış politikalardan dolayı vatandaşlarımız, halkımız AK Partiye tepki göstererek Cumhuriyet Halk Partisi'ne akın akın geliyor. Bugün de Bekiran aşiretinin kanaat önderlerinden Aydın Çapkan beyin partimize katılması ve onunla beraber onun diğer dostları partimize katılması bize güç kazandırmıştır Kendilerine ve katılan bütün arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Aydın bey ile beraber merkezde Hamza başkanım da akrabalarıyla beraber partimize katılmışlardır. Onlara da teşekkür ediyorum. Ak Parti Gençlik Kolları Başkanlığından istifa edip partimize katılan büyük bir kitle var, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. AK parti içerisinde görev yapan Kozluk'ta sorumlu olan arkadaşlarımız var, onlar da istifa edip bugün partimize katıldılar” diye konuştu.

“AK PARTİYE DESTEK VERECEK KİMSE KALMAYACAK”

‘Öyle görünüyor ki önümüzdeki süreçte bölgede Ak Parti'ye destek veren kimse kalmayacak’ diyen Yaşar, “Zaten destek mevcut iktidara destek vermesi durumunda bu zamların günahının ortağı olacaktır. Çünkü birine destek verdiğiniz zaman onu yetkilendirmiş oluyorsunuz. Yetkilendirdiğiniz şahıs, uygulayacağı politikalar ve hareketlerden siz de sorumlu oluyorsunuz. O yüzden AK Parti'ye destek veren herkesin desteğini geri çekmek istiyor” ifadelerini kullandı.

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