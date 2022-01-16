Borçları nedeniyle genç esnaf intihar etmişti! ‘Vergi borçları ve zamlarla boğuşuyoruz’

Eskişehir’de salgın döneminde aldığı kredileri ödeyemediği için yaşamına son veren kahvehane işletmecisi Özgür Pehlivan tüm Türkiye’yi yasa boğarken, meslektaşı kahvecilerin yaşadığı sıkıntıları CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e anlattı.

Kemal ATLAN

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Eskişehir’de Bahçelievler Mahallesi Seylap Caddesi üzerinde uzun yıllar kahvehane işletmeciliği yapan Özgür Pehlivan, salgın döneminde bozulan işlerini toparlayamaması ve çektiği kredileri ödeyememesi nedeniyle önceki gün yaşamına son verdi.

Pehlivan'ın ölümü sonrasında Eskişehir'de meslektaşları kahveci esnafının yaşadığı sıkıntıları CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'e anlattı.

“KENDİMİZİ TOPARLAYAMADAN VERGİ BORÇLARINI GÖNDERDİLER”

Eskişehir'de 13 yıldır esnaflık yapan Çiğdem Babacan, kahvelerin açılmasıyla birlikte kendisine gönderilen vergi, stopaj borçlarını milletvekili Çakırözer'e gösterdi.

2021 yılının son ayında kendisine borçların gönderildiğini ve 15 gün içerisinde ödenmesinin istenildiğini açıklayan Babacan, şunları söyledi;

*Tüm esnaf salgın sürecinde zor zamanlar geçirdik. Bu dönemde hiçbir şekilde gerekli olan destekleri göremedik. Yaklaşık 17 ay kapalı kaldık. Ara ara açıldık ama bunlar çay ocağı gibi açılmalardı.

*Bizim işimize yaramadı. Kahveci esnafı olarak hep zarar ettik. Salgın dönemi bitti, biz dükkanlarımızı Temmuz ayı itibariyle açtık. Tam rahatlayacağımızı düşünürken daha elimizdeki paralarımızı toparlayamadan yılbaşına girmeden önce vergi borçlarımıza ilişkin kağıtlar geldi.

*15 gün içerisinde ödememiz istendi. Ödemezsek 2022 yılında ruhsatlarımızı iptal edecekler, icralık olacağız. Geçmiş dönemlerimize ait olan ödemeler. Salgın döneminde biz zaten ödeme yapamadık. 6 ay borç ödemeyeceksiniz demişlerdi. 6 ay biter bitmez şimdi bunları gönderdiler.

“4 BANKADAN İCRALIĞIM”

Kahveci Babacan eşinden, dostundan borç alarak borçlarını ödediğini belirtirken, zamlar karşısında artan maliyetlerini de aktardı. Babacan yaşadıkları sıkıntıları şöyle anlattı:

*Şu anda vergimizi, algımızı bir tarafa bırakıp aldığımız ürünlere bakıyoruz. Her gün fiyat değişiyor. Bugün aldığımız fiyatı ertesi gün göremiyoruz.

*Şu an tamamen zarardayız. Esnaflar olarak birileri bizi korur diyorduk ama kimse bizi korumadı. Aksine bataklığa sürükledi. Şu an herkes iflas aşamasında. Ben de dahil. Sadece vergi borçlarımız değil.

*Banka borçlarımız da aynı durumda 4 tane bankada avukata verilmiş durumdayım. Geçmiş dönemde 17 ay ödeyemedim. İcralık hepsi. Her taraftan vurdular bizi, şu an gerekten zor durumdayız.

“MALİYET YÜKSELDİ, MÜŞTERİLERİMİZ AZALDI”

Çaya, kahveye gelen zamlara dikkat çeken Babacan, “Önceden kullandığımız çayı 29-30 liraya alırken şu an 40 ila 46 liraya alıyoruz. Aynı şekilde toz içeceklerin tamamını daha önceden 8 liradan alırken şimdi 12 liradan alıyoruz. Eskiden bir kahvenin 40 yıl hatrı olur derlerdi, ama şimdi hatırı da kalmadı. Daha önce 9 liradan aldığımız kahveyi 15 liradan alıyoruz. Bu yüzden 1,5 lira olan çayımızı mecburen 2 lira yaptık. Bu esnafımızı vatandaşla karşı karşıya da getirdi. Maliyetimiz yükselince müşteri sayımız azaldı, bizler de zarar eder hale geldik” açıklamasını yaptı.

“KAHVECİLER BİR BİR BATIYOR”

Borçlar ve zamlar nedeniyle Eskişehir'de birçok kahvecinin dükkan kapattığını söyleyen Babacan, kapanan kahveleri de şöyle sıraladı:

“Kırım caddemizde salgın döneminde birçok yer kapandı. Kırım Caddesinde, Uluönder Mahallesinde, Hatboyunda birçok kapanan esnafımız oldu. Pandemi döneminde de kimse dayanamadı. Yeni gelen zamlarla birlikte de ayakta duramayacağımızı düşünüyorum.”

ÇAKIRÖZER: ESNAFIN FERYADI DUYULMALI

Pandemi döneminde en büyük zararı gören esnaf grubunun kahveciler olduğunu söyleyen CHP'li Çakırözer ise, kahvecilere yeterli desteğin verilmediğine dikkat çekti.

Pandeminin ardından vergi borçları ve zamların kahvecileri olumsuz etkilediğini söyleyen Çakırözer, “Hayat pahalılığı, çaya şekere gelen zamlar ayrı. Kahveci esnafı zor durumda. Çiğdem Hanımı pandemi döneminde ziyaret etmiştik. Desteğin yeterli olmadığını söyledi. Şimdi destekler bittikten sonra devletin yeni vergiler, yeni hacizlerle kapıya gelmesi kahveci esnafını zor durumda bırakmış. Esnafın bu feryadının dinlenmesi lazım. Bankalar, Maliye Bakanlığı kimin elinde ne güç varsa bunu esnafın boğazına sarılmak için değil, aksine esnafın nesfes alması için kullanması lazım” diye konuştu.

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