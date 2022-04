Bülent Arınç’tan partisine: Milleti aldatamazsınız!

TBMM eski başkanı Bülent Arınç, Manisa’da AKP İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftarda yaptığı konuşmada iktidara ekonomik kriz üzerinden uyarıda bulundu. Arınç, ekonomide yaşanan sorunun bir siyasetçi tarafından görmezden gelinemeyeceğinin altını çizerek, "Enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60’ı bulmuşsa milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız” dedi.

İlker KILIÇASLAN

TBMM eski başkanı Bülent Arınç, Manisa'da AKP Manisa İl Başkanlığı’nın düzenlediği iftar yemeğine katılarak partililerle bir araya geldi.

Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen iftar yemeğine Arınç'ın abisi Prof.Dr. Ümit Doğay Arınç’ın yanı sıra AKP MKYK üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AKP Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, AKP İl Başkanı Salih Hızlı, ilçe, belediye başkanları ile partililer katıldı.

İftar yemeğinde konuşan Arınç, ekonomi üzerinden partisi AKP'ye yönelik öz eleştiride bulunarak, neler yapılması gerektiğini net bir şekilde ortaya koydu.

“YAŞANAN SIKINTILARI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ”

TBMM eski başkanı Arınç iftar yemeğindeki konuşmasında, partisi AKP'nin ekonomik krizden dolayı bir takım sıkıntılar yaşadığını ve siyasetçilerin yaşanan bu sıkıntıları görmezden gelemeyeceğinin altını çizdi. Arınç yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

*Şimdi önümüzde daha büyük bir imtihan var. Devletlere ömür biçilir. Devlet doğar, biraz büyür, biraz gelişir, sonra gerileme başlar yıkıma kadar gider. Devlet, iktidarlar, idareler. Bütün her şeyin her günkü zevki ile her günkü başarısıyla devam etmeyeceği zaten işin doğası gereğidir.

*AK Parti'nin de bir takım sıkıntılar yaşadığını, memleket içinde ekonomiden kaynaklanan bir takım sıkıntılar ile karşı karşıya geldiğini görmezden gelemeyiz. Benim bazı siyasetçilerden farkım odur ki ben daha üç sene evvel ‘Türkiye'de ekonomik sıkıntılar var, ama hamdolsun hükümetimiz bunlarla baş edecek, başaracak ve yeniden güzel günlerde birlikte olacağız' demiştim.

*Bize düşen siyasetçi olarak bir sorunu görmektir. İnkar etmemektir. Üstünü örtmemektir. Halının altına tozları toplamamaktır. Bütün tozları ve pislikleri halının altına süpürüp de ortalığı temiz gösterme gayreti herkese yakışır, ama siyasetçiye yakışmaz.

*Sorunu göreceksin. Sorunu teşhis edeceksin. Bunu halkımıza anlatacaksın. Ve biz bunun çaresini bulacağız.

*Nasıl 20 senedir buluyorsak, 20 senedir seçim kaybetmiyorsak, 20 senedir millet ‘AK Parti' diyor başka bir şey demiyorsa bütün bunların üstesinden geleceğiz. Bize güvenin. Bunu söylüyoruz.

“MİLLETİ HİTABET İLE COŞTURAMAZ, KONUŞMAYLA ALDATAMAZSINIZ”

Arınç konuşmasında, ekonomisi iyi olan iktidarların her zaman rahat ettiğini anımsatarak sözlerine şöyle devam etti:

*Bu güven bitmesin inşallah. Bu sıkıntılardan bir an evvel kurtulalım. Kurtulmalıyız. Çünkü yıllardır siyasetin içinde olan insanlar olarak söylüyorum. Halkın tercihi noktasında ekonominin iyi olduğu zamanlarda daha rahat edersiniz.

*Ama ekonomide bozukluklar varsa, alım gücünüz azalmışsa, Türk parasının kıymeti düşmüşse, her gün ihtiyaç maddelerine zam geliyor, enflasyon resmi rakamlarla yüzde 60'ı bulmuşsa milleti hitabet ile coşturamaz, konuşmayla aldatamazsınız. Gerçeği göreceğiz ve sorunu çözeceğiz.

“SEÇİM SONUÇLARINDAN ÇOK EMİN DEĞİLİM”

Konuşmasının son kısmında sorunların çözülmediği takdirde önümüzdeki seçimlerde partisinin başarı olup-olmayacağından emin olamadığını söyleyen Arınç sözlerini şöyle sürdürdü;

*Sorunlar çözüldüğü zaman millet hiçbir zaman bizden kopmadı ve hiçbir zamanda bizden kopmayacak. Bu yapacak güçte miyiz. Güçteyiz. Milletimiz tek ümidi var. O da AK Parti'den sayın cumhurbaşkanımızdır ve onun yönetimidir.

*Nasıl 2002'de meclisin üçte ikisini aldıysak. Nasıl 2007'de yüzde 47 ile geldiysek. Nasıl 2011'de nasıl yüzde 49,5-50'yi bulduysak ve tabi bir ikazda var. 2015 yılı 7 Haziran seçimlerinde, ama ondan 6 ay sonrada 1 Kasım'da yüzde 50'ye ulaştıysak, yine tekrar başarmaya inşallah muvaffak olacağız. Başka hiçbir çaresi yok.

*Başarılı olamazsak, seçim sonuçlarından çok emin değilim. Başarı olmaya mecburuz. Çok iyi şeyler yapmaya mecburuz. Bu tür sıkıntılı zamanlarda insanların kafasını karıştıranlar olabilir. ‘Artık bunların işi bitti' diye sokaklarda gezenler olabilir. Hayır hiçbir şey bitmedi.

