Bursa – Ankara karayolu ulaşıma kapandı

Bursa Ankara arasında kısa süreli kapanan trafik, ekiplerin çalışmasıyla yeniden açıldı.

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Bursa’yı Ankara’ya bağlayan karayolun Kestel ilçesi Ümitalan Mevkisi’nde yoğun kar yağışı sebebiyle trafik çift yönlü kapandı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışmasıyla yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Bölgede ekiplerin 24 saat aralıksız olarak kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı belirtilirken, kış lastiği ve zincir olmayan araçların trafiğe çıkmamaları istendi.

BOLU’DA DA TRAFİK KİLİT…

Bolu Dağı D-100 karayolu geçişinde kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle tanker ve tırların İstanbul istikametine geçişine izin verilmiyor.

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