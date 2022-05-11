CHP il başkanından AKP’li Özkan’a fotoğraflı yanıt

AKP TBMM Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın istifa ettiği haberin görselini paylaşarak, “CHP ülkemizin en önemli milli güvenlik sorunudur” yorumunda bulundu. CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da Özkan’ın Hukukçular Derneği adına orduevi önünde yaptığı basın açıklaması görselini paylaşarak, “Önce bunun açıklamasını yap” çağrısında bulundu.

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AKP TBMM Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan sosyal medya hesabından Yeni Şafak gazetesinin dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasını anlatan haberine ait bir görsel paylaştı.

‘Deniz Çekildi' başlıklı haber görselinin altına ise; “Bugün, kasetli terör örgütü FETÖ eliyle CHP'nin dizayn edilişinin 12. yıl dönümü. 10 Mayıs 2010'da kaset kumpası sonucu Deniz Baykal istifa etmek zorunda kaldı. O günden sonra FETÖ ve PKK'nın dümen suyuna giren CHP, ülkemizin en önemli milli güvenlik sorunudur” ifadelerini kullandı.

‘ORDU EVİ ÖNÜNDEKİ AÇIKLAMA…'

Özkan'ın paylaşımına CHP'den yanıt gecikmedi. Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da Özkan'ın Balyoz kumpası sırasında Hukukçular Derneği adına Fenerbahçe Orduevi önündeki basın açıklamasının görselini paylaştı. Çavuşoğlu paylaşıma yaptığı yorumda;

“Cahil cahil konuşma. Edep nedir? Ahlak nedir? Utanma nedir? Bir insanın, başkasına laf etmeden önce kendi geçmişine bakması lazım. Fetöcülerin çalışma şeklini, neyi nasıl dizayn ettiklerini en iyi Fetöcüler bilir ama CHP'yi dizayn etmeye kimsenin gücü yetmez.

Kedi ulaşamadığı ciğere murdar dermiş misali, FETÖ'nün Balyoz kumpasında yargı katledilirken, basın bildirilerini ordu evi önünde okuyan Cahit Özkan; Kadir Topbaş, Melih Gökçek, Ahmet Edip Uğur neden görevlerinden istifa ettirildi? Sen önce bunun açıklamasını yap ve haddin olmayan işlere karışma” ifadelerini kullandı.