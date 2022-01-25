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CHP’den İmamoğlu’na yönelik eleştirilere tepki

CHP Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

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CHP’den İmamoğlu’na yönelik eleştirilere tepki

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yapılan eleştirilere sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

“SİZ ÖNCE GÖREVİNİZİ LAYIKIYLA YAPIN, SONRA GETİRİN ELEŞTİRİNİZİ”

Torun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

*Kuzey Marmara otoyolu trafiğe kapalı, Bolu Ankara otoyolu felç vaziyette. Gaziantep'te vatandaşlar mahsur kaldı günlerce, yol hala felç. Ama bakıyoruz Ulaştırma Bakanı Bolu dağından geri dönüp, uçakla ‘kapattıkları’ Atatürk Havaalanı'na iniş yapıyor.

*Beyler, tek siyasi arena Ekrem İmamoğlu'nu karalama kampanyası üzerine değil. Siz önce görevinizi layıkıyla yapın, sonra getirin eleştirinizi!

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Ankara Atatürk Bolu CHP Ekrem İmamoğlu Gaziantep İBB istanbul Ordu Seyit Torun sosyal medya