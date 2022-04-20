CHP’den Soylu’ya videolu cevap: Ses yok görüntü var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Ses ver Kılıçdaroğlu” başlığı ile yaptığı paylaşıma, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fetullah Gülen ile, Soylu’nun ise uyuşturucu ile ilgili suçlara karıştığı iddia edilen isimlerle çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı bir kliple cevap verdi. Ağbaba, paylaşımına “Ses yok görüntü var” notunu ekledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından “Ses ver Kılıçdaroğlu” başlığıyla“Açıkça soruyoruz, Hrant Dink cinayetinden FETÖ'yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu'na kim vermiştir?” ifadelerini paylaşmıştı.

“SES YOK GÖRÜNTÜ VAR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da Bakan Soylu'nun paylaşıma, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ve AKP’li siyasetçilerin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafları ile Bakan Soylu’nun FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar ve uyuşturucu olmak üzere çeşitli suçları işlediği iddia edilen isimlerle çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı kliple cevap verdi. “Eski Dostlar” şarkısının çaldığı video paylaşımına Ağbaba, “Ses yok görüntü var” notunu kullandı.

İlginizi Çekebilir Bakan Soylu'dan 5 soru: 'Ses ver Kılıçdaroğlu'

İlginizi Çekebilir Bakan Soylu: Hrant Dink cinayetinden FETÖ'yü kurtarma görevini Kılıçdaroğlu'na kim vermiştir?