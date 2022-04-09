CHP’li İlgezdi: Bu ülkede bir bilim dergisinde, Afrika ülkeleri gibi açlık konu ediliyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, Türk Aile Hekimler Dergisi’nin yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisi hakkında yayımladığı makaleye dikkat çekerek, "Bir yumurtanın 2 buçuk 3 lira olduğu, 1 litrelik kutu sütün 15 lira olduğu bu ülkede çocuklarımız yeterince beslenemiyor, gelişemiyor, zayıflıyor; adeta bir deri bir kemik kalıyor. Bu ülkede bir bilim dergisinde, adeta üçüncü dünya ülkesi gibi, Afrika ülkeleri gibi açlık konu ediliyor” dedi.

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Türk Aile Hekimler Dergisi'nin yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisi hakkında 2021 yılında yapılan araştırmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, her dört çocuktan birinin kilosunun çok düşük olduğunu belirtti.

İlgezdi, “Evlat sahibi olan herkes bilir ki hiçbir anne baba, evladının yatağa aç girmesini istemez. Canını dişine takar, kendi boğazından tek lokma geçmese bile önce evladını doyurur. Ancak Türk Aile Hekimleri Dergisi'nde yayımlanan bu vahim makaleden anlıyoruz ki artık yoksulluk en çok çocuklarımızı etkiliyor. Anne babalarımız dahi buna engel olamaz haldeler” dedi.

“SORUNA ÇÖZÜM BULMAK YERİNE FEDAKARLIK ÇAĞRISI”

İktidara eleştirilerde bulunan İlgezdi, “İktidar kendi kasasını doldururken, çocuklarımızı aç bırakıyor. Geleceğimiz olan evlatlarımız iktidarın yanlış politikaları yüzünden gerekli şekilde beslenemiyor. Çocuklarımızın gıdaya erişimine çözüm bulunmamasından iktidar sorumludur. İktidar üyeleri kendilerine 3-4 maaş aktarırken; manda yoğurdu, Medine hurması ile beslenirken; bir elleri yağda, bir elleri baldayken; vatandaşlarımıza fedakârlık yapın diyor” ifadelerini kullandı.

CHP'li İlgezdi şunları söyledi:

“HEKİMLERİN HAZIRLADIĞI MAKALENİN ACI GERÇEĞİ”

“İktidarın açlık ve pahalılıkla mücadele etmediğinin kanıtı,çocuklarımızın beslenememesi ve buna bağlı gelişen rahatsızlıklar. Söz konusu araştırma, bir aile sağlığı merkezinde gerçekleştirildi. İlkokul, ortaokul ve lise çağında olan 6-19 yaş arası 1.049 çocuk üzerinde inceleme yapıldı. 536'sı erkek, 513'ü kız olan bu çocukların obezite, hipertansiyon ve kansızlığa ilişkin değerlerine bakıldı. Buna göre, 1.049 çocuktan dörtte biri çok düşük kilolu. Bu çocukların aynı zamanda potansiyel kalp hastası olduğuna da vurgu yapılan çalışmada, özellikle kız çocuklarının tamamına yakınının kansızlık problemi yaşadığı, büyüme ve gelişmeyle ilgili çok çeşitli sorunlarla boğuştuğu saptandı.”

“AFRİKA ÜLKELERİ GİBİ AÇLIK KONUŞUYORUZ, 21. YÜZYILDA NEOLİTİĞİ YAŞIYORUZ”

“Anne babalar çocukları için ne kadar seferber olsa da asgari ücret enflasyona yenik düşüyor ve kuşa dönüyor. Cepteki para ne buzdolabını dolduruyor, ne ocakta yemek kaynatıyor, ne de çocuklarımızın karnı doyuyor. İhtiyacı olan besinleri alamayan çocuklar hem fiziksel, hem de düşünsel gelişimini tamamlayamıyor. Maalesef tek öğünle günü bitiren yoksul ailelerimizin sayısı çok fazla. Sene 2022, devir teknoloji devri. Bizler çocuklarımızın eğitimine teknolojik anlamda nasıl katkı sunabiliriz konuşmuyoruz. Ülkemizde çocuk yaşta yazılımcıların yetiştiğini, uluslararası düzeyde üniversitelere evlatlarımızın birincilikle girdiğini konuşmuyoruz da ufacık yavrularımızın gıdasız kaldığını, kilo kaybettiklerini konuşuyoruz. Bu ülkede bir bilim dergisinde, adeta üçüncü dünya ülkesi gibi, Afrika ülkeleri gibi açlık konu ediliyor. İçinde bulunduğumuz derin yoksulluk koşulları günden güne şiddetleniyor. Bu koşullar altında önümüzdeki dönemde, adeta hayatta kalabilmek için temel gıdaya nasıl ulaşılabilir gibi, neolitik insanının sorunlarıyla hemhal olacağız. AKP yüzünden 21. yüzyılda Neolitiği yaşıyor olacağız.”

GELECEK NESİLLERİ BEKLEYEN TEHLİKE: ANEMİ

“Beslenemeyen çocuklarımızda gözlenen bir diğer tehlike ise potansiyel kalp hastalıkları. Kız çocuklarının yüzde 85’inin, erkek çocuklarının ise yüzde 68’inin kansızlıkla mücadele ettiğine dikkat çekilen çalışmada, o bizi kıskandığı iddia edilen Avrupa’da bu oranın yalnızca yüzde 18 olduğu ortada. Kız çocuklarımızda görülen kansızlık, demir eksikliği, B12 gibi vitamin eksiklikleri, bazı kronik hastalıklar, kemik iliği hastalıkları, genetik kırmızı hücre yapısı hastalıklarına neden oluyor.”

“RANT İLE DEĞİL ÇOCUKLARINI BESLEDİĞİN SÜRECE BÜYÜK ÜLKE OLURSUNUZ!”

“Milli gelir, duble yol, köprüler, inşaatlarla övünüyorsunuz ama, gelişmekte olan çocukların karnını doyuramadıktan sonra bu övündüklerinizin ne anlamı var? Bu övündüğünüz rant için yaptığınız köprülerle, yollarla, inşaatlarla değil, her çocuğumuza, evladımıza sağlıklı gelişebilmesi için asgari düzeyde besin sağladığınız sürece büyük ülke olursunuz. ‘3 köprümüz var nasıl olsa’, ‘tünel yaptık’, ‘en büyük hava limanı bizde’, ‘yollar duble’ diyorken siz çocuklarımız aç, millet aç. Bu kimin umurunda? Ülkemizin açlığı neden umurunuzda değil? Komşusu açken tok yatılmaz kültürü ile yaşayan bu toplumu aç bıraktınız. Şimdi herkes aç, bu halk artık aç yatıyor. Dün hiç değilse komşuda vardı, paylaşılıyordu. Şimdi kimsede yok. 3 çocuk deyip çocuğa heveslendirdiniz. Ama çocukları güvencesiz, gıdasız, aç bıraktınız. Evlatlarımızı, insanlarımızı açlığın kollarına bırakan, buna vesile olan iktidar istifa etmelidir.”

“SÖZÜN BİTTİĞİ NOKTA”

“Çocuklarımız, evlatlarımız beslenemiyor; bu, sözün bittiği noktadır. Ancak şu bilinmelidir ki, CHP iktidarında hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek ve çocuklarımız yetersiz beslenmeye dayalı hastalıklarla boğuşmak zorunda kalmayacak. Çocuklarımızın sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlayana kadar durmadan, dinlenmeden, yorulmadan çalışacağız.”

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