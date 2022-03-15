CHP’li Özcan’dan suç duyurusu tepkisi: FETÖ’cülerden bayağı bir şey öğrenmişler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan AKP İl Başkanı Suat Güner ve diğer partililere sert tepki gösterdi. CHP'li Özcan, "Bazı haramzadeler ellerine klasörler alıyorlar. Yol yürüdükleri FETÖ’cülerden bayağı bir şey öğrenmişler. Küçük akıllarınca beni görevden aldırmaya çalışıyorlar" dedi.

İsmail AKDUMAN

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AKP Bolu İl Başkanı Suat Güner ve beraberindeki yönetim kadrosu ile birlikte geçen hafta cumhuriyet savcılığına giderek CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında çeşitli suçlardan suç duyurusunda bulundu.

AKP’liler yüzlerce evrakın bulunduğu dosyaları savcılığa teslim etti. Hakkında yapılan şikayetler hakkında açıklama yapan Tanju Özcan, AKP’lilere tepki gösterdi.

“Bazı haramzadeler ellerine klasörler alıyorlar, FETÖ'cü taktikler. Birlikte yol yürüdükleri FETÖ'cülerden bayağı bir şey öğrenmişler. Nedir dertleri, ben biliyorum. Savcılık üzerinden müfettiş çağırmak. Çağırın kardeşim. Bizim abdestimizden şüphemiz yok. Ama bu tür algı yaratmaya dönük işler ancak size yakışır.”

BELEDİYEYE KAKALADIĞI HURDALAR

AKP İl Başkanı Suat Güner'in kendisinden önceki dönemde belediye ile kirli işleri olduğunu ileri süren Tanju Özcan, şöyle devam etti:

– İşte AK Parti Bolu İl Başkanı. Bunu görünce ne aklıma geliyor? Son gün belediyeye kakaladığı hurdalar geliyor. Aklıma ne geliyor, 153 bin dolar tutarında, 9 ayda LED ekrana belediyenin ödediği paralar geliyor. Şimdi bu arkadaş almış temiz eller operasyonu yapacak ya, düğmeye basıyormuş. Temiz eller operasyonu yapacak adamın parmakları temiz olacak. Niyetleri belli. Subliminal mesajlar veriyor.

AMAÇLARI BENİ GÖREVDEN ALDIRMAK

– Küçük akıllarınca beni görevden aldırmaya çalışıyorlar. Yapabilirler mi, yapamazlar. Kayyum atanabilmesi için terör örgütleriyle bir bağın olacak. Benim hiçbir terör örgütüyle bağım olmadığını en iyi devlet biliyor zaten. İkincisi görevden uzaklaştırma, bunun için de yolsuzluk yapman gerekiyor. O da bizim kitabımızda yazmıyor. Tüyü bitmemiş yetim hakkı yemen lazım o da bizim kitabımızda yazmıyor. Biz Allah'ın kitabına inanıyoruz. Orada da bu tür şeyler yasaklanmış. Ama kendi yaptıklarını başkaları da yaptı diye sanıyor bunlar. Akıllarınca algı oluşturuyorlar.

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