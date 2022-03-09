Cumhur İttifakı’ndan tepki çeken toplantı

Kayseri'de AKP ve MHP il başkanları Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya gelerek, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimlerinde destekleyecekleri adayı görüştü. AKP ve MHP'li isimlerin seçimlere doğrudan müdahale etmesine muhalefet partileri tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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Kayseri'de AKP İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, MHP Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan adayını belirlemek için Büyükşehir Belediyesi'nde bir araya geldi.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYINI MHP'Lİ VEKİL AÇIKLADI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Milletvekili Baki Ersoy, “Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Esnaf ve Sanatkarlar Odası seçimleri öncesi Cumhur İttifakı olarak istişare yaptık. İstişareler sonucunda şehrimiz ve esnaflarımız için Şeyhi Odakır başkanlığında oluşacak yönetimi destekleyeceğiz. Şehrimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

AKP ve MHP'li isimlerin seçimlere doğrudan müdahale etmesine muhalefet partileri tepki gösterdi.

“BU DÜZENİN ARTIK GİDERİ YOK”

Kayseri şehrinin mevcut düzeni değiştirmesi gerektiğini ifade eden CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer şunları söyledi:

“Bu yıllardır kamu imkanlarını kullanarak, o imkanlarla poz verenler, kendilerince mesajlar vererek, ‘Bu şehirde her şeyi biz biliriz, her şeyi biz belirleriz, bizim dediğimiz olur, bizim lafımızın üzerine kimse laf söyleyemez, biz kimi aday gösterirsek bu şehirde o seçilir” diyenlere, demek isteyenlere, esnafın, sanayicinin, işçinin, memurun, sendikanın, odanın, derneğin, birliğin, kooperatifin iradesine ipotek koymak isteyen anlayışa da dur demenin zamanı gelmedi mi?

Bu şehir artık bu düzeni değiştirmeli, bu zihniyetlere de geçit vermemeli. Dediğimiz gibi, yıllardır aynı yüzler, aynı pozlar, bol vaatler, aynı sözler, bu yaşanan krizlerin, kuyrukların, sıkıntıların, yokluğun, yoksulluğun asıl sebebiler! Umutsuzluk yok. Geliyor gelmekte olan. Bu düzenin artık gideri yok”

“AKP VE MHP RANT PEŞİNDE KOŞUYOR”

Konuyla ilgili açıklama yapan Demokrat Parti Kayseri İl Başkanı Öner Yiğitoğlu, yaşananları hayretle izlediklerini ifade etti. Yeneroğlu, “Esnaf ve Sanatkarlar Birliği seçimlerine AKP ve MHP'nin müdahil olduklarını hayretle izliyoruz. Odalar, birlikler, borsalar iktidar partisinin arka bahçesi olmamalıdır. Bu yapılar üyelerinin hak ve menfaatlerini kollamalıdır.

Demokrat Parti Kayseri İl başkanı olarak iktidar partisi il başkanlarının, milletvekillerinin çarşıya pazara çıkacak yüzlerinin olmadığını görüyoruz. Esnaf elektrik, su, doğalgaz, kirasını, vergisini veremiyor, kirasını veremiyor, siftah yapamıyor. Piyasa kan ağlarken Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP rant peşinde koşuyor. İktidar ortaklarının bu tavırlarıyla bu şehri küçültmeye hakları yok” diye konuştu.

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