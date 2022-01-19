Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtar maaşları 4250 lira oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtar maaşlarının 4 bin 250 liraya yükseldiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarla buluştu.
Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:
* Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liracıktı. Bu yılbaşı itibariyle 3392 lira seviyesine çıkarmıştık.
* 1726 lira tutarındaki SGK primlerini de karşılamaya başlamıştık. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı.
* Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine, yani 4250 liraya yükseltme kararı aldık.
“BİRİLERİ ATAR TUTAR, BİZ YAPARIZ”
* Birileri atar tutar, biz yaparız. Hayata geçmesi için gereken kanuni değişikliği en kısa zamanda yapacağımız maaşların muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Lafta değil.. Ben icraat konuşuyorum.
* Muhtarlık hizmet binalarıyla ilgili proje çalışmalarını tamamladık, yerlerini önemli ölçüde belirledik, inşasına yakında başlıyoruz.
* Kadın muhtarlarımızın görev yaptığı yerellere öncelik vermek üzer e-muhtarlık hizmet binalarımızı güvenlik kamerası sistemi ile donatıyoruz.
* Bizim sizinle kader bağımız var. 24 yıl önce siyasi hayatımız bitirilmek istenirken bu kardeşiniz için gazeteler ‘muhtar bile olamaz’ diye başlık attılar.
“KİM BU ZİHNİYET?”
* Bu ifade zihin dünyalarında muhtara biçtikleri değeri gösteriyor. Kim bu zihniyet? CHP… İşi gücü bunların mühür toplamak, toplattırmaktır.
* Siz şimdi onların muhtar sevdalısı kesildiklerine bakmayın, ellerine fırsat geçtiğinde muhtarlıkların da kapısına kilit vurmaktan vazgeçmezler. Muhtarın yanına sekreter koyacakmış.
*İnanıyor musunuz bunlara? İşleri güçleri palavra. Önce elinizdeki belediyelerle gelin de bizim muhtar kardeşlerimize oralardan destek verin de görelim. Elinizdeki belediyelerde buyurun elinizi tutan mı var?