Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtar maaşları 4250 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtar maaşlarının 4 bin 250 liraya yükseldiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlarla buluştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

* Sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Hükümete geldiğimizde muhtar maaşları 97 liracıktı. Bu yılbaşı itibariyle 3392 lira seviyesine çıkarmıştık.

* 1726 lira tutarındaki SGK primlerini de karşılamaya başlamıştık. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmasına gönlümüz razı olmadı.

* Yaptığımız değerlendirme sonunda muhtar maaşlarını Asgari Ücret seviyesine, yani 4250 liraya yükseltme kararı aldık.

“BİRİLERİ ATAR TUTAR, BİZ YAPARIZ”

* Birileri atar tutar, biz yaparız. Hayata geçmesi için gereken kanuni değişikliği en kısa zamanda yapacağımız maaşların muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Lafta değil.. Ben icraat konuşuyorum.

* Muhtarlık hizmet binalarıyla ilgili proje çalışmalarını tamamladık, yerlerini önemli ölçüde belirledik, inşasına yakında başlıyoruz.

* Kadın muhtarlarımızın görev yaptığı yerellere öncelik vermek üzer e-muhtarlık hizmet binalarımızı güvenlik kamerası sistemi ile donatıyoruz.

* Bizim sizinle kader bağımız var. 24 yıl önce siyasi hayatımız bitirilmek istenirken bu kardeşiniz için gazeteler ‘muhtar bile olamaz’ diye başlık attılar.

“KİM BU ZİHNİYET?”

* Bu ifade zihin dünyalarında muhtara biçtikleri değeri gösteriyor. Kim bu zihniyet? CHP… İşi gücü bunların mühür toplamak, toplattırmaktır.

* Siz şimdi onların muhtar sevdalısı kesildiklerine bakmayın, ellerine fırsat geçtiğinde muhtarlıkların da kapısına kilit vurmaktan vazgeçmezler. Muhtarın yanına sekreter koyacakmış.

*İnanıyor musunuz bunlara? İşleri güçleri palavra. Önce elinizdeki belediyelerle gelin de bizim muhtar kardeşlerimize oralardan destek verin de görelim. Elinizdeki belediyelerde buyurun elinizi tutan mı var?

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