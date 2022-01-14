Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı iletişim uzman yardımcısı sınavı gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sınavla İletişim Uzman Yardımcısı alacak. Sınav başvuru ücreti 250 olarak belirlendi.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Sınav başvurusu 24 Ocak – 4 Şubat 2022 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi web sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) üzerinden yapılacak. Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecek. Sınav başvuru ücreti 250 TL'dir. Sınav ön eleme yazılı sınavı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı sınavı ve sözlü sınav olmak üzere üç aşamada yapılacak.

Ön eleme sınavı Ankara'da 6 Mart 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve tek oturumda yapılacak. Ön eleme sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecek.

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