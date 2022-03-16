Diyanet İşleri Başkanlığı vaiz alacak

Diyanet İşleri Başkanlığının Taşra Teşkilatında münhal bulunan sözleşmeli pozisyonlara sözlü sınav sonucuna göre 265 vaiz alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Müracaatlar 28 Mart – 11 Nisan 2022 tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek.

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