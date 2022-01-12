Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre, depremde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 00:34 sıralarında Palu ilçesi merkez üssü olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği, 14. 21 kilometre olarak bildirildi. İlçede deprem hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun olmadığı bildirildi. (İHA)

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