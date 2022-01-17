Enes Kara eylemine ters kelepçeyle gözaltı
Ankara'da "Enes Kara isyanımızdır" diyen gençler eylem düzenledi. Polisin müdahale ettiği eylemde ters kelepçeyle gözaltı anları kameraya yansıdı.
Ankara’da bir grup genç, cemaat yurdunda kalırken sıkıntılarını dile getirdiği video çektikten sonra intihar eden Enes Kara'nın ölümüne ilişkin protesto düzenledi.
Caddede pankart açarak yürüyüş düzenleyen eylemciler “Enes Kara isyanımızdır” sloganları attı.
Eyleme polis tarafından müdahale edilirken bir kişinin ters kelepçeyle gözaltına alındığı ve pankarta el koymaya çalışıldığı görüntüler vatandaş kamerasına yansıdı. Birden fazla gözaltı olduğu bildirildi.