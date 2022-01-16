Erdoğan: Bu milletin paraları onların cebine girmemeli
'Darbeler ve Demokrasi' söyleşisinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Dün Menderes'i hedef alanlar bugün bize saldırıyor. Milletimizin desteğiyle son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü altyapı sayesinde bu alçak oyunu bozacak döneme geldik" dedi. HDP'li Semra Güzel'le ilgili de Erdoğan, "14 kişi onunla beraber olan var, süratle dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili adım atıldı. Bu parlamento ve bu milletin paraları onların cebine girmemeli" ifadelerini kullandı.
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