Erdoğan’a seçimde yasak yok

AKP ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM'ye sunulan yasa teklifinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim yasaklarından muaf tutulması öngörülüyor. Teklif yasalaşırsa, tüm diğer parti genel başkanları, bakanlar, milletvekilleri kısıtlanırken, Erdoğan devletin tüm imkanlarını uçak filosuna kadar sınırsız şekilde kullanabilecek.

Sozcu.com.tr

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AKP ve MHP’nin imzasını taşıyan Milletvekili Seçimi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

2023 yılında yapılacak seçimde uygulanacak 15 düzenlemeden en çarpıcı olanlardan biri AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim yasakları muaf tutulması oldu.

“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyum” bahanesiyle yapılan düzenlemeyle mevcut yasadaki, “Başbakan ve bakanlara ilişkin” seçim yasakları maddesinden “Başbakan” ibaresi çıkarıldı. Yerine yeni sistemde yürütmenin başı olan “Cumhurbaşkanı” yazılmadı. Sadece bakanların seçim yasaklarına tabi olacağı hükme bağlanıyor.

Yani teklifin yasalaşması halinde partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim propagandasının başlangıç tarihinden oy verme gününü takip eden güne kadar hiçbir kısıtlamaya tabi olmayacak.

UÇAKLAR, GEZİLER, TÖRENLER SERBEST

Seçim gezilerinde tüm devlet imkanlarını kullanmasında hiçbir engelle karşılaşmayacak Erdoğan, makam araçlarını ve uçaklarını rahatlıkla kullanabilecek.

Devlet olanaklarıyla 81 ile geziler düzenleyebilecek, törenler, ziyafetler düzenleyebilecek.

Ancak bakanlar, milletvekilleri ve siyasi parti genel başkanları bu yasaklara uymak zorunda olacak.

Teklifi kamuoyuna duyuran AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Başbakan yok mevzuatımızda onu çıkardık. Cumhurbaşkanı ile sınırlama söz konusu değil” diyerek durumu netleştirdi.

PROF. DR. ERGUN ÖZBUDUN: SEÇİM EŞİTLİĞİNE AYKIRI

Anayasa Hukuku uzmanı Prof. Dr. Ergun Özbudun SÖZCÜ’ye şu değerlendirmeyi yaptı:

Eski hüküm isabetli bir hükümdü. Seçim ilan edildikten sonra devlet imkanlarının iktidar sahipleri tarafından kullanılamamasını sağlayacaktı.

“Başbakan” ibaresinin çıkarılması normal ama “Cumhurbaşkanı” her türlü devlet imkanını, uçakları, diğer imkanları, mali imkanları kullanabilecek… Bu tabi seçim eşitliğine aykırı bir husus.

“YARGININ HALİ MALUM”

Yasa çıkarsa buna bir itiraz yapılamaz… Çok açık bir Anayasa’ya aykırılık yok.

Zaten yargının hali malum. İtiraz etseniz de bir sonuç alınabileceğini zannetmiyorum.

Şu ana kadar da seçimler eşit şartlar altında yapılmıyordu. Bu onun tezahürlerinden bir tanesi. Gayet eşitsiz şartlar altında yapılıyordu. İktidar devletin bütün imkanların kullanıyordu, dolayısıyla değişen fazla bir şey yok.

Daha önce de kısıtlamalar uygulanmıyordu. Bunun yaptırımı yok. Yargısal yaptırımı olabilir ama yargıyı tamamen kontrol altına aldıktan sonra yargı ne yapacak ki…

“YSK KONTROL ALTINA ALINMIŞ”

YSK kağıt üzerinde baktığınızda, gayet tarafsız olması gereken bir yargı organı… Üyeleri Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasında seçiliyor. İcraatına baktığınızda orası da kontrol altına alınmış. O yüzden değişen fazla bir şey yok.

Mühürsüz zarflar geçersiz sayılmadı, aynı zarfın içinde 3’ü geçerli 1’i geçersiz pusulalar vs vs..

Sayın Erdoğan’ın Anayasa’nın açık hükmü gereğince aday da olamaması lazım. Tek istisna TBMM’nin erken seçim kararı almasıdır. Onun dışında imkansız. Ama sonuçta adaylığına da YSK karar verecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun hali malum. “Olabilir” derse, ona karşı herhangi bir yargı yoluna başvurma imkanı yok.

AYM ESKİ BAŞKANI BUMİN: “KAFALARIN DEĞİŞMESİ LAZIM”

Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı Mustafa Bumin SÖZCÜ’ye şu değerlendirmeyi yaptı:

“En çok eleştirilecek konu… Aslında yasal düzenlemeye bile gerek yok. Ama bugünkü iktidar her türlü harcamayı bol miktarda yapıyor. Ben her zaman söylerim: Yasayı, Anayasa’yı değiştirmek yetmez, değişmesi gereken kafalardır. Kafalar değişecek. Bu bakımdan böyle bir düzenleme yapılması bir maksada mı dayalı, yoksa gerek olmadığından mı, onu pek bilemiyorum. Bence yasal düzenlemeye bile hiç gerek yok. Kişinin kafası önemli. Orda bulunan kişinin böyle enflasyonist bir ortamda, böyle sıkışık, sıkıntılı bir ortamda bunlara çok dikkat etmesi lazım. Ama maalesef işte biz buyuz, bizim yapımız bu…”

YSK KARARI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son yerel seçimlerde, seçim yasakları kapsamına alınması için yapılan başvuruyu da reddetmişti. Kurul hazırladığı genelgede, söz konusu yasağın bakan ve milletvekilleri yönünden uygulanmasına karar vermişti. Erdoğan, “devletin başı” olduğu gerekçesiyle yasak kapsamı dışında tutulmuştu.

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