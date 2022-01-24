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Erdoğan’dan CHP’li vekillere suç duyurusu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Erdoğan'ın Çerkez atasözünü üstüne alınıp Sedef Kabaş'ı linç ettirdiği yetmemiş. Grup Başkanvekilimiz Engin Özkoç ve milletvekilimiz Aykut Erdoğdu'ya da suç duyurusunda bulunmuş. Ne sizden, ne trollerinizden korkumuz yok" açıklamasında bulundu.

Yayınlanma: 23:12 - 24 Ocak 2022 Güncellenme:
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Erdoğan’dan CHP’li vekillere suç duyurusu

AKP Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı ve milletvekili Erkan Kandemir, AKP teşkilatları olarak tüm ülke genelinde gazeteci Sedef Kabaş, CHP Grup Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ettikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

AKP'liler, bugün adliye önünde yaptıkları basın açıklamalarının ardından suç duyurusu dilekçelerini savcılıklara sundu.

ERDOĞAN’DAN DA SUÇ DUYURUSU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da suç duyurusunda bulunduğunu duyurarak, “Erdoğan’ın Çerkez atasözünü üstüne alınıp Sedef Kabaş’ı linç ettirdiği yetmemiş. Grup Başkanvekilimiz Engin Özkoç ve milletvekilimiz Aykut Erdoğdu’ya da suç duyurusunda bulunmuş. Ne sizden, ne trollerinizden korkumuz yok. Arkadaşlarımız yalnız değil. Saray düzenini yıkacağız” dedi.

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