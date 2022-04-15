Fenerbahçe Orduevi’nde yangın

İstanbul Kadıköy’de bulunan Fenerbahçe Orduevi’ndeki restoranın çatı kısmında yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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Fenerbahçe Orduevi içerisindeki bir restoranda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. 3 katlı restoranın çatı kısmında tadilat çalışması sırasında çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangının çevre binalara sirayet etmesi önlendi. Yangını kontrol altına almak için itfaiyenin çalışması sürüyor. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken restoranda maddi hasar oluştu.

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