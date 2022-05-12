Gezi Davası tutuklularından Kaftancıoğlu’na destek

Gezi Davası'nda tutuklanan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Hakan Altınay cezaevinden yaptıkları açıklamalarla Canan Kaftancıoğlu'na destek verdi.

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Gezi Davası’nda tutuklanan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Hakan Altınay cezaevinden yaptıkları açıklamalarla, Yargıtay’dan cezası onanan ve siyasi yasak kararı getirilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na destek verdi.

“KADINLARI KORKUTAMAZSINIZ…”

Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Mücella Yapıcı’nın ortak yapıkları ve Mücella Yapıcı’nın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şöyle denildi:

“Kadınları korkutamazsınız… Sevgili Canan yanındayız! Susmuyoruz, Korkmuyoruz, İtaat etmiyoruz!”

Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Hakan Altınay’ın yaptıkları ve Tayfun Kahraman’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklama ise şöyle:

“Bugün de olduğu gibi yaşadığımız hukuk cinayetlerinin her aşamasında sonsuz desteğini gördüğümüz sevgili Canan Kaftancıoğlu asla yalnız yürümeyecek!”

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