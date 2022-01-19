Göçmen kaçakçılığı yapan uluslararası şebeke çökertildi

Ege ve Akdeniz kıyılarında lüks yatlarla göçmen kaçakçılığı yapan organize suç örgütüne yönelik Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya’da yapılan operasyonlarda çete çökertildi, 29 kişi tutuklandı, 80 kişi için yakalama emri çıkarıldı.

Yaşar ANTER

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Ege ve Akdeniz kıyılarında aralarında Türkiye'de olmak üzere 12 ülkeden lüks motor yat ve yelkenli yatlarla göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen yasadışı suç örgütüne yönelik bir yıl süren çalışmanın ardından Yunanistan, İtalya ve Arnavutluk'ta operasyonlar gerçekleştirildi.

FERİBOT, ÖZEL MOTOR YAT VE YELKENLİ YATLARI KULLANDILAR

Europol (Avrupa Polis Teşkilatı) ve Eurojust, Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya polisinin ortak organizasyonu ile gerçekleştirilen operasyonda göçmenlerin deniz taşımacılığında kullanılan ve kiralanan özel motor yatlar, yelkenli yatlar ve feribotlarla Türkiye'den aldıkları göçmenleri Doğu Akdeniz üzerinden AB'ndeki nihai varış noktalarına götürdükleri tespit edildi.

29 GÖÇMEN KAÇAKÇISI TUTUKLANDI

Operasyonlarda Arnavutluk'ta 15, Yunanistan'da 2, İtalya'da 11 ev araması gerçekleştirildi. Çetenin elemanlarından 18'İ Arnavutluk'ta, 1'i Yunanistan'da ve 11'i İtalya'da yakalanarak tutuklandı.

Göçmen şebekesinin son 4 ay içerisinde en az 30 göçmen kaçakçılığı faaliyeti gerçekleştirdiği ve yasadışı yollardan 200-300 milyon euroluk bir kazanç elde ettikleri tespit edildi. Uluslararası göçmen şebekesinin Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden 1100'den azla göçmenin Avrupa geçmesini sağladıkları tespit edildi.

80 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA EMRİ ÇIKARILDI

Türkiye'den alınan göçmenlerin İtalya'nın Salento kıyılarına bırakıldığı ve göçmen şebekesi ile ilgili tespit edilen 80 kişi hakkında yakalama emri çıkarıldığı açıklandı. Operasyon ile ilgili bilgi ve fotoğraflar Europol’un internet sayfasında yayınlandı.

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