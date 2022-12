Google, Ekrem İmamoğlu’nu görevden aldı!

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilen ve siyasi yasağı gündeme gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında Google'da dikkat çeken bir ifade yer aldı. Google'da 'Ekrem İmamoğlu' araması yapanlar, 'Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' unvanıyla karşılaştı. İmamoğlu ise yanıtında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verilmesi ve siyasi yasak getirilmesi tartışılmaya devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Google’da ‘Ekrem İmamoğlu’ diye arama yapanlar, ‘Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’ ifadesiyle karşılaştı.

Google’dan konuyla ilgili resmi açıklama gelmezken, İmamoğlu bu duruma Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderme yaparak yanıt verdi.

İmamoğlu, Twitter hesabından Google’un Türkiye hesabını da etiketleyerek “I speech kürsü” ifadelerini paylaştı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 2019 yılında Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ndeki konuşmasından önce moderatörden yarı İngilizce yarı Türkçe konuşarak kürsü istemesi sosyal medyada geniş yer bulmuştu. İkili arasında şu diyalog yaşanmıştı:

“Erdoğan: Excuse me, kürsü?

Moderatör: What do you need?

Erdoğan: I speech kürsü.”

GOOGLE’A TEPKİLER

Google’da yer alan ifadeye siyasetçiler tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat: “Yeni bilgisayar oyunu… 2053 vizyonu nu sanırım!! @Google ile eğleniyorlar…”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: “Google Türkiye bozuk yargı düzeni senin arama motoru ayarlarını da bozmuş anlaşılan… Bu kararı 16 milyon İstanbullu verir ve hatta iki kez verdi.”

“DUYARLI YÜZ BİNLERCE VATANDAŞIMIZA İLGİLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ”

İBB Başkanı İmamoğlu’nun basın danışmanı Murat Ongun, Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Ongun, paylaşımında “Zorunlu Açıklama: Google Türkiye'nin tarafımıza verdiği bilgi budur. Lütfen, bir/birkaç kişinin Wikipedia üzerinden yaptığı kurnazlığı ciddiye almayalım. Duyarlı yüz binlerce vatandaşımıza ilgileri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.