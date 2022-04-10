Görevden alınan Boğaziçi Üniversitesi dekanlarına destek için yeni bildiri

365 akademisyen, Boğaziçi Üniversitesi'nde görevden alınan dekanlar Prof. Dr. Yasemin Bayyurt Kerestecioğlu, Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ve Prof. Dr. Rıza Metin Ercan'a destek için bir bildiri yayımladı.

Sozcu.com.tr

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Kayyum Rektör Naci İnci tarafından yönetilen Boğaziçi Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt Kerestecioğlu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk Albachten ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıza Metin Ercan geçen ocak ayında YÖK tarafından görevden alındı.

Geçmiş yıllarda Boğaziçi Üniversitesi’nde görev yapmış 365 akademisyen, üç fakültenin dekanlarının görevden alınmasına ve yerlerine dışardan atanmasına bir bildiriyle tepki gösteren 46 akademisyene destek verdi. “Boğaziçi Üniversitesi’ni seçilmiş dekanları görevlerine iade edilsin” başlık bildiri şöyle:

“GÖREVLERİNE İADE EDİLSİN”

“Üniversitemize bir yılı aşkın süredir yapılan müdahaleler ve son olarak üç fakültemizin dekanlarının görevden alınmaları hakkında, on 40 yılda kurumumuzun Senato ya da Yönetim Kurulunda görev yapmış 46 öğretim üyesinin aşağıdaki açıklamasını destekliyoruz.”

Aralarında Prof. Dr. Ayşe Buğra, Prof. Dr. Ethem Eldem, Prof. Dr. Şevket Pamuk ve Prof. Dr. Binnaz Toprak'ın da bulunduğu 46 akademisyen geçen ay yayımladıkları bildiride şu ifadeleri kullanmıştı:

“19 Ocak 2022’de Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlarının aynı anda, aynı işlemle YÖK tarafından görevden alınmalarını takiben, 5 Mart 2022’de bu üç fakültemize üniversitenin tüm yerleşik süreçleri çiğnenerek kurum dışından dekan ataması yapıldığını öğrendik.

“ÖZERK YAPIYA SEKTE VURDU”

Bir yılı aşkın süredir üniversitemize yapılan müdahaleler ve bunun sonucunda ortaya çıkan yönetim hataları ve son olarak da üç fakültenin dekanlarının hukuksuz olarak görevden alınmaları üniversitemizin liyakate dayalı, özerk, özgür ve katılımcı yapısına sekte vurmuştur.

“HAKKANİYETE SIĞMAYAN UYGULAMALAR”

Üniversitemizin en önemli iki organı olan Üniversite Yönetim Kurulu ve Senatosunun yasal, meşru ve geleneklerine uygun demokratik yapısı mükerrer oy kullanma ve üniversite dışından atamalar gibi ciddiyetten uzak ve hakkaniyete sığmayan uygulamalarla yara almıştır.

Biz aşağıda imzası bulunan öğretim üyeleri yıllar içinde üniversitemizin üst yönetiminde kurumun işleyişinde etkin rolü olan görevlerde bulunduk. Aldığımız tüm görevleri Senatomuzun 2012 tarihli Temel İlkeler Belgesinde de yer alan bilimsel özgürlük, akademik özerklik, liyakate dayalı, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetişim ilkeleri çerçevesinde yürüttük. Bu ilkelerin sürdürülmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

YIPRATILMASINA RAZI DEĞİLİZ

İlgili fakülte mensuplarına danışılmadan, kurumu tanımayan ve kurumun tanımadığı üç öğretim üyesinin dekan olarak atanmalarını esefle karşılıyoruz.

Üniversitemizin liyakat ve demokratik ilkeler çerçevesinde işleyen ve başarısının temeli olan kurumsal yapısının yıpratılmasına razı değiliz.

Seçilmiş Dekanlarımızın hukuksuzca görevden alınmasını kabul etmiyor, görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

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