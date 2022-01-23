‘Haksız faturalar’ Meclis gündemine taşındı

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, 1 Ocak 2022 itibariyle elektrik faturalarına gelen yüzde 52 ile yüzde 130 arasında zammın haksız bir şekilde, Aralık ayı faturalarına da yansıtıldığını söyledi. Köksal, “Aralık ayı tüketimini Ocak'taki zamlı tarifeden hesaplayan elektrik şirketleri hakkında gereken yapılacak mı?” dedi.

Müslüm EVCİ

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CHP Afyonkarahisar Milletvekili Av. Burcu Köksal, 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle elektrik faturalarına gelen yüzde 52 ile yüzde 130 arasında zammı Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

“ELEKTRİK FATURALARINDAKİ “HAKSIZ HESAPLAMA” DÜZELTİLECEK Mİ?”

Elektrik faturasında tüketicilerin kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası ödediğini kaydeden Milletvekili Köksal, şunları söyledi:

“1 Ocak 2022’de elektriğe yüzde 52 ile yüzde 130 arasında zam geldi ancak bu zamların birçok yerde Aralık ayı faturasına da yansıtıldığını görüyoruz. Afyonkarahisar’da bir hemşehrimiz 2.283 lira gelen faturasının 450 liralık bölümünde fazla hesaplama yapıldığını tespit etmiş, tüketici hakem heyetine başvurmuş. Bunun gibi binlerce mağdur var.

Her tüketici kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Buna göre, elektrikte Aralık ayı tüketiminin eski tarifeye göre düzenlenmesi gerekiyor. Buna uymayan, elektrik faturalarında Aralık ayı tüketimini Ocak'taki zamlı tarifeden hesaplayan elektrik şirketlerine ağır bedeller ödetecek misiniz? Yoksa haksız bir şekilde vatandaşın parasına göz diken bu yandaş şirketleri kayırıp sesiz mi kalacaksınız?”

“LAPA LAPA ZAM YAĞIYOR”

Bir yılda benzine yüzde 94, mazota yüzde 115, LPG’ye yüzde 128 zam geldiğinin altını çizen Köksal, “AKP iktidarında âdeta lapa lapa zam yağıyor. “Dolar düştükten sonra fiyatlar düşecek.” diyordunuz, dolar düştükten sonra doğal gazdan elektriğe, kömürden benzine hemen hemen her şeye zam geldi. Son olarak, motorine 52 kuruş, benzine 46 kuruş daha zam geldi. Bir yılda benzine yüzde 94, mazota yüzde 115, LPG’ye yüzde 128 zam yaptınız.

Emekliye yüzde 25 zammı reva görenler, daha yılbaşı gecesi doğal gaza yüzde 50 zam yaptılar. Vatandaşın poşeti markette dolmuyor, filesi pazarda yetmiyor. Maaşın çoğu faturalara gidiyor. Kendi halkı açlık sınırının altında her gün bir zam haberiyle uyanırken Afganistan’a 700 tonluk iyilik treni yollayanlar bu ülkeyi yönetemiyorlar. Onun için hemen seçim, derhâl seçim, erken seçim” ifadelerini kullandı.

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