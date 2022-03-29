Hazine’ye ait arazilere uyuşturucu ekmişler!

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde ektikleri uyuşturucuyla terör örgütü PKK’ya haksız kazançtan pay aktardığı gerekçesiyle 111’i tutuklu 120 sanık hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Sanıkların, aralarında Hazine arazilerinin de bulunduğu 7 köy ve bağlı mezralarda uyuşturucu ektikleri tespit edildi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca “Terörizmin finansmanının önlenmesi” suçu kapsamında 111'i tutuklu 120 sanık hakkında başlatılan soruşturma tamamlanarak dava açıldı.

Terör ve örgütlü suçlar bürosu savcısı Mehmet Karababa tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların 7 köy ve bağlı mezralarında uyuşturucu ekimi yaparak elde edilen gelirle örgüte pay adı altında fon aktarımı yaptıkları kaydedildi. Ajanda da teröristlerce tutulan notlarda; yakalanan sanıklarla ilgili ‘Alındı-verildi’ şeklinde ibareler yer aldığı ve sanıkların terör örgütüne toplam 5 milyon 391 bin lira mali gelir sağladıkları tespit edildi.

Sanıkların uyuşturucu ekimi yaptıkları arazinin yüzölçümü ve dönümü üzerinden hesaplama yaparak örgüte gelir sağladıkları, para vermeyi reddedenlerin ise ekim yapmalarına terör örgütünce engel olunduğu ifade edildi.

100 DÖNÜMLÜK HAZİNE ARAZİSİNDE UYUŞTURUCU

İddianamede yer alan 4 gizli tanığın ifadelerinde sanıkların uyuşturucu ekimi yapmak için hazine arazilerini de kullandıklarını ortaya çıkardı. Gizli tanık ifadesinde, “Mehmet Şah B., eşi ve çocuklarıyla uyuşturucu ekimini kırsal alanda devlete ait 100 dönümlük hazine arazisine yapar. Çünkü operasyonda ele geçirilirse tapu kayıtlarından uyuşturucunun kime ait olduğu belli olmasın diye bunu yapıyor.” dedi.

GAYRİMENKUL VE TİCARİ TAKSİ PLAKASIYLA AKLAMA

Gizli tanık, Mehmet Şah B.’nin hasat sonrası uyuşturucudan örgüte pay verdiğini, geri kalanıyla da Diyarbakır'da çocuklarının adına gayrı menkul ve ticari taksi plakası satın aldığını, bu şekilde uyuşturucu parasını aklamaya çalıştığını anlattı.

Gizli tanık, Mehmet Şah B.’nin traktörle topladığı 5 ton uyuşturucuyu evinin altında istifleyip sattığını söyledi.

İŞBİRLİĞİ YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

İddianamede sanık Mehmet Şah B.’nin suçunu itiraf ederek terör örgütüyle işbirliği yaptığını, onların izni ve bilgisi dahilinde Hazine arazilerine uyuşturucu ekip hasat sonrası örgüte bir miktar pay verdiğini, pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini belirttiği kaydedildi.

EKİM YAPILACAK PARSELİ MUHTAR BELİRLİYOR

Sanıklardan Ortaç Köyü Muhtarı S.Ç. için ise gizli tanıklar şu iddialarda bulundular; “İkinci evliliğini yapmak için terör örgütünün sözde yargı biriminden izin aldığını belirten gizli tanıklar, “Muhtar olduğu için kimin hangi parsel ve adaya uyuşturucu ekeceğine o karar verir. Hasat sonrası topladığı paraları örgütün üst yönetimine bizzat kendisi iletir. Örgütün en güvendiği isimlerden biridir. Teröristlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılar. Hükümetin başlattığı çözüm sürecinde Lice yolunu teröristlerle birlikte kesilmesini organize ederdi. Kaymakamlıklarca köylülere dağıtılması için yapılan sosyal yardımları teröristlere aktarırdı”

UYDU KOORDİNATLARIYLA TESPİT EDİLDİ

İddianamede sanıkların sözde KCK anayasasına göre hareket ettikleri, hiçbir tehdit ve zorlama olmadan örgüte fon sağlayıp terörizmin finanmasının önlenmesine dair kanuna muhalefet suçunu işledikleri kaydedildi. Uydu koordinatlarıyla tespit edilen 7 köydeki uyuşturucu ekimi yapılan parsellerdeki arazilerin kamuya ait hazine arazileri olduğu tespit edildi. 120 sanığın yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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