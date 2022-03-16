HSK 5 savcıyı daha meslekten attı

Hakimler ve Savcılık Kurulu FETÖ/PDY bağlantıları nedeniyle Samsun, Nallıhan, Kızılcahamam, Bismil ve Yusufeli cumhuriyet savcılarının meslekten çıkarılmasına karar verdi.

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Hakimler ve Savcılık Kurulu FETÖ/PDY bağlantıları nedeniyle 5 savcının daha meslekten çıkarılmasına karar verdi.

Samsun Cumhuriyet Savcısı Zeyni Bakay, Nallıhan Cumhuriyet Savcısı Muhammed Demir, Yusufeli Cumhuriyet Savcısı Emrah Erdemir, Kızılcahamam Cumhuriyet Savcısı Yasin Asiller ve Bismil Cumhuriyet Savcısı Mehmet Çiçekçi’nin FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin beklekte kalmalarının uygun olmadığına ve ayrı ayrı olmak üzere meslekten çıkarılmalarına oybirliğiyle karar verildi.

HSK kararında şu ifadelere yer verildi:

FETÖ/PDY’nin paravan olarak kullandığı dini, din dışı dünyevi emellerine ulaşma aracı haline getiren,

Siyasi, ekonomik ve toplumsal yeni bir düzen kurma tasavvuruna sahip örgüt liderinden aldığı talimatlar doğrultusunda hareket eden,

Bu amaçla öncelikle güç kaynaklarına sahip olmayı hedefleyen, güçlü olmak ve yeni bir düzen kurmak için şeffaflık ve açıklık yerine büyük bir güzlilik içerisinde olmayı şiar edinen,

Gizlilikten görünmez bir duvar inşa edip bu duvarın arkasına saklanan, böyle bir örgütlenmenin olmadığına herkesi inandırmaya çalışarak ve bunda başarılı olduğu ölçüde büyüyüp güçlenen,

“Altın Nesil” adını verdiği kadrolarla sistemle çatışmak yerine sisteme sahip olma ilkesiyle devlete tabandan tavana sızan, bu kadroların sağladığı avantajlarla devlet içerisinde belli bir güce ulaştıktan sonra hasımlarını hukuki görünümlü hukuk dışı yöntemlerle tasfiye eden,

Böylece devlet aygıtının bütün alt bileşenlerini ünite ünite kontrol altına almayı ve sisteme sahip olmayı planlayıp, ele geçirdiği kamu gücünü de kullanarak toplumsal dönüşümü sağlamayı amaçlayan kendine özgü bir suç örgütü olduğu,

…

çeşitli İstinaf Ceza Daireleri, Yargıtay 16’ncı Ceza Dairesi ve Yargıtay Ceza Genel kurulu’nun kararları ile hüküm altına alınmıştır.

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