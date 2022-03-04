İlçede her 20 aboneden biri elektrik faturasını ödeyemedi

Kayseri Talas İlçe Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, elektriğe gelen zammın ardından son 2 ayda faturasını ödeyemeyen 2 bin 286 abonenin elektriğinin kesildiğini söyledi.

Müslüm EVCİ

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Yılbaşında elektrik ve doğalgaza gelen fahiş zamların ardından vatandaş faturalarını ödeyemez hale geldi.

2286 ABONENİN ELEKTİRİĞİ KESİLDİ

AKP'nin kalesi olarak bilinen Kayseri'deki acı tabloyu açıklayan Talas İlçe Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, Talas ilçesinde son iki ayda faturasını ödeyemeyen 2 bin 286 abonenin elektriğinin kesildiğini söyledi.

165 bin nüfuslu ilçede yaklaşık 44 bin elektrik abonesi olduğunu söyleyen Çalıksoy, artan hayat pahalılığının, düşen alım gücünün hayatın her alanında hissedildiğini kaydetti.

“KDV İNDİRİMLERİYLE BU İŞ OLMAZ”

Maaş zamlarının vatandaşın eline geçmeden eriyip tükendiğini ifade eden İYİ Partili Mustafa Çalıksoy, şunları söyledi.

“Bu ülkede kime dokunsanız dert küpü. İnsanlar artık bunaldı, sıkıldı. Nefes alamıyor. Geçim derdi her yeri sarmış. Mutfaklarda yangın var. Kiloyla alım devri sona erdi ve taneyle alım devri başladı. İnsanlar faturalarını ödeyemez hale geldi. Talas ilçesinde yeni yılın ilk ayında bin 236 abonenin elektriği, faturalarını ödeyemedikleri için kesilmişti.

Tablo Şubat ayında da aynı. Sıkıntı devam ediyor. Yani değişen bir şey yok. İndirim yaptık, açıklamalarının da vatandaşımız da karşılığı yok. Çünkü zaten her şeye yüzde 100'leri aşan zamlar yapıldı. KDV indirimleri ile bu iş olmaz. İşte Ocak ayında bin 236 abonenin elektriği faturalarını ödeyemedikleri için kesilmişti, Şubat ayına geldiğimizde de bu acı tablo aynen devam ediyor. Şubat ayında da edindiğimiz bilgiye göre bin 50 abonenin elektrik faturalarını ödeyemedikleri için elektrikleri kesilmiş.

Bu karanlığın sorumlusu AKP'dir. Vatandaşı bu karanlığa sürükleyen iktidar, artık sorunlara çözüm üretemez haldedir. O nedenle ülkemizin yeni ve İYİ bir iktidara ihtiyacı var. İYİ Parti iktidarında vatandaşımızı hak ettiği yaşamam kavuşacak. Bizler her daim bu süreçte vatandaşımızın yanındayız”

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