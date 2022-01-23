İmamdan çirkin Sedef Kabaş paylaşımı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde göreli imam Vedat Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Sedef Kabataş hakkında yaptığı çirkin paylaşımlar tepki çekti. İmam gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bir televizyon kanalında (TELE1) katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan gazeteci Sedef Kabataş, hakkında Tekkeköy ilçesinde bir camide görev yapan İmam Vedat Aydın, sosyal medya hesabından çirkin paylaşımlar yaptı.

İMAM HESABINI KAPATTI

Sedef Kabataş’a tepki gösteren Aydın’ın “Muhtemelen gece kullanmıştır kelepçeyi. Bu çapta bir kadının fantazilerinin sınırını kestirmek çok kolay değil, üzülme gündüz gece vardır kelepçe” diye yazdı. Bir paylaşımında da “Ülkenin Cumhurbaşkanına hakaret edece kadar alçalan s…k elbette yalnız değildir, bir sürü var onlar” ifadelerini kullandı.

İmam Aydın, gelen tepkiler üzerine önce paylaşımlarını sildi ardından da sosyal medya hesabını kapattı.

İlginizi Çekebilir 'Kabaş'ın tutuklanmasında birçok hukuksuzluk yaşandı'

İlginizi Çekebilir Sedef Kabaş tutuklandı

İlginizi Çekebilir Sedef Kabaş'a gece yarısı gözaltısı Erdoğan'ın sözlerini gündeme getirdi

İlginizi Çekebilir İktidara Sedef Kabaş tepkisi: Korkunuz arttıkça zulmünüz artıyor