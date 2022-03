İmamoğlu: Tartışmak gereksiz; cemevleri ibadethanedir

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi ilçe belediye başkanlığı döneminde yapımına başlanan Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi’nin açılışında konuştu. Cemevlerinin ibadethane statüsü ilgili tartışmanın acilen bitirilmesi gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, “Cemevi, ibadethanedir. Alevi vatandaşlarımızın hakkı olan ibadethanelerinin de varlığını, en nadide bir şekilde, bizim gibi yöneticiler var etmelidir, hayata geçirmelidir” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi, Kavaklı Mahallesi'ndeki “Beylikdüzü Fatma Ana Cemevi ve Kültür Merkezi”ni açtı. Yaşam Vadisi'ne komşu cemevinin açılışı; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul milletvekili Aykut Erdoğdu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy'un katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Fatma Ana Cemevi'nin yapılış sürecini, kendi Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde, 2015 yılında bir yarışma süreciyle başlattıklarını hatırlatan İmamoğlu, tüm sürecin katılımcı bir anlayışla yürütüldüğünün altını çizdi.

“İBADETHANE TARTIŞMASINI ÜZÜLEREK TAKİP EDİYORUZ”

İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bir Alevi vatandaşımız dahi bir yerde yaşıyorsa, dünyanın herhangi bir yerinde inancından dolayı saygı görür, görmek durumundadır. Alevi vatandaşımız kadar, başka inanç biçimine sahip olan vatandaşlarımız da aynı hakka sahiptir. Ülkemizde de milyonlarca Alevi vatandaşımız vardır. Ve biz, Alevi vatandaşlarımızın inanç temelinde var olan cemevlerinin ibadethane olmasının hala tartışılıyor olmasını topraklarımızda, ne yazık ki üzülerek takip ediyoruz. ‘Cemevi ibadethanedir' tartışmasının acilen bitirilmesi gerekir. Cemevi, ibadethanedir. Alevi vatandaşlarımızın hakkı olan ibadethanelerinin de de varlığını, en nadide bir şekilde, bizim gibi yöneticiler var etmelidir, hayata geçirmelidir.”

“BU TOPRAKLARDA ÇOK ACILAR GÖRDÜK”

İBB olarak cemevlerinden gelen ihtiyaç taleplerini ve yeni cemevleri inşa etmeyi yerine getirme sorumluluğuyla hareket ettiklerinin altını çizen İmamoğlu, “Dünya, şu anda savaşla ilgili bir sınav veriyor. Savaşın bir an önce bitmesini diliyoruz. Barışın bir an önce var olmasını istiyoruz. Bu topraklarda çok acılar gördük. Ama özellikle Hacı Bektaş-ı Veli döneminin o güzel insanlarının bambaşka bir aydınlanmayı bu topraklara yaşattığını da hepimiz biliyoruz. Hep anarız, hep sayarız; Hacı Bektaş-ı Veli’yi, Mevlana’yı, Yunus Emre’yi. Ne derin sözler, ne büyük miras… Yani yüz yıllarca önce, ‘Kız çocuklarını okutun' diyen Hacı Bektaş-ı Veli’yi anlamak ve hissetmek; öyle zengin topraklarda yaşıyoruz. Bu derinliği ve zenginliği, bir an önce toplumsal barışımıza hep beraber hizmet eder şekilde kavuşturmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“KUTUPLAŞTIRMA” VURGUSU

Cemevi açılışında Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık da bir konuşma yaptı. Çalık, “Ülkemizde bir süredir, değerler üzerinden şekillenen toplumsal bir kutuplaşma yaşanıyor. Nefret dili, kutuplaşma ikliminin her geçen gün sertleşmesine yol açıyor. Bugün yaşadığımız pek çok sorunun çözümü her şeyden önce, ayrıştırıcılığı içinde barındırmayan, birleştirici, iyiliği büyüten ve aklıselim bir yaklaşımdan geçiyor. Anadolu'nun binlerce yılda biriktirdiği değerlerden geçiyor. Alevi öğretisinin temeli olan insan sevgisini, toplumumuza yeniden öğretmeliyiz. Farklılıkları birer ayrışma değil, zenginlik vesilesi olarak kabul eden anlayışı yeşertmeliyiz. İhtiyacımız olan her şey, aslında bu topraklarda var” dedi. Açılış, Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı Postnişini Veliyettin Hürrem Ulusoy'un okuduğu duayla son buldu.

