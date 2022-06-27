İSKİ’den 3 yılda 10 milyarlık yatırım

İSKİ, 2019 Haziran’dan bugüne dek yaklaşık 10 milyar liralık yatırım yaptı. Hayata geçirilen projelerle İstanbul’da kronikleşen sel baskınlarının tamamen önüne geçilirken, Marmara Denizi, Boğaz ve derelere atıksu girişi engellendi.

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İSKİ, son 3 yılda gerçekleştirdiği önemli altyapı ve çevre yatırımlarıyla İstanbul'un çehresini değiştirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada 2019 yılından bu İstanbul'da hayata geçirilen yatırımlar anlatıldı.

Açıklamada “Özellikle pandemi döneminde, yıllardır çözülemeyen ve kronikleşen altyapı problemlerine neşter vuruldu. 2019 yılından bugüne tespit edilen 107 noktanın 85'inde çalışmalar tamamlandı. 22 noktada ise çalışmalar devam ediyor. Yine kronik bir sorun olan Marmara Denizi'ne kontrolsüz atıksu deşarjları da hızla önleniyor” denildi.

“İSTANBUL'DA YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ”

İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, “İstanbul'un ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekten devasa bir altyapıyı kesintisiz işletiyoruz. İstanbul gibi oldukça hareketli ve nüfus yoğunluğu olan bir şehri düşündüğümüzde, bu işletme faaliyetlerinin yanı sıra hızla geleceğe de hazırlanmamız gerekiyor. Biz de İSKİ olarak, bu sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çizmiş olduğu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'da su ve atıksu yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.

1650 KM ATIKSU ŞEBEKESİ

Açıklamaya göre atıksu altyapısı çalışmaları kapsamında 2019 yılından bugüne kadar bin 650 kilometre atıksu şebekesi ve kolektörü ile 150 kilometre yağmursuyu kanalı imalatı gerçekleştirildi.

Ayrıca 6 kilometre atıksu tüneli ve 7 kilometre yağmursuyu tüneli yatırımı yapıldı. Dere ıslahlarına büyük önem veren İSKİ, taşkın riskini önlemek amacıyla bu süreçte 69 ayrı derede 36 km dere ıslahı gerçekleştirdi.

YAŞAM VADİLERİ HİZMETE AÇILIYOR

Taşkın riskine karşı dereleri ıslah eden İSKİ, ıslah ettiği derelerin kenarlarını yaşam vadisine çevirmeye devam ediyor.

Son 3 yılda Kavaklıdere, Tuzla Hacetdere, Çekmeköy, Palamut Dere, Ayazma ve Büyükçekmece Serinpınar Parkında 21 km dere ıslahı gerçekleştirirken, 414 bin 400 metrekarelik alan da yaşam vadisine dönüştürüldü.

3.3 km dere çevresinde 271 bin metrekarelik alanda yaşam vadisi projeleri devam ediyor.

BİYOLOJİK VE İLERİ BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA ORANLARI ARTACAK

İstanbul'da atıksuların yüzde 99'unu arıtan İSKİ, arıtmada niteliği arttıracak çalışmalarına da devam etti.

Bu doğrultuda Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 2. Kademesi'ni devreye alan İSKİ, Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin 3. Kademe inşaatında da sona geldi.

2022 yılı içerisinde açılışı gerçekleştirilecek olan tesisin hizmete girmesiyle 650 bin metreküp kapasiteli ve Türkiye'nin en büyük ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi aktif hale gelmiş olacak. İnşasında yine son aşamaya gelinen Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde geri sayım başladı.

Yıl sonunda bitirilmesi öngörülen tesisle İstanbul Boğazı'nda su kalitesi artacak. Diğer taraftan yapımı devam eden Cumayeri İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandığında Melen Havzası atıksu tehdidinden kurtulacak.

İÇMESUYU YATIRIMLARI

İstanbul'a 365 gün 24 saat kesintisiz ve içilebilir kalitede içmesuyu sağlayan İSKİ, şehrin bugünkü ihtiyaçlarını karşıladığı kadar geleceğe yönelik içmesuyu yatırımlarında da hız kesmedi.

Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden İSKİ, 600 kilometre içmesuyu ve isale hattı imalatı gerçekleştirmiş, 4 adet 65 bin metreküp kapasiteye sahip içme suyu deposu da inşa etti.

Geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen 500 bin metreküp kapasiteli Ömerli Emirli 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi İstanbul'un büyük bir bölümünün su ihtiyacını karşılıyor. İnşaatı devam eden ve Şile, Terkos ve Taşoluk içmesuyu arıtma tesisleri ile de arıtma kapasitesine günlük 200 bin metreküp daha eklenmiş olacak.

İSKİ'nin en büyük içmesuyu yatırımı olan Kağıthane-Bahçelievler-Sefaköy İçmesuyu Tüneli'nde çalışmalar devam ederken, Terkos-İkitelli İsale Hattı'nda ise sona yaklaşıldı.

TARİHİ SU YAPILARI RESTORE EDİLİYOR

Bugüne kadar bir çok çeşmeyi restore ederek suyunun akıtılmasını sağlayan İSKİ, Bozdoğan Kemeri'nde restorasyon çalışmalarını tamamlamak üzere. Eğri Kemer ve Uzun Kemer'de ise çalışmalar devam ediyor.

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