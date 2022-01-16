İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 araştırma görevlisi alacak

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından 8 araştırma görevlisi alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversite tarafından, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birimlere karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.

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