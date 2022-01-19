Kar, tipi, çığ… Yüzlerce kişi mahsur kaldı

Van'da etkili olan kar ve tipi hayatı durma noktasına durma noktasına getirirken, kentte 148 yerleşim yerinin yolu kapandı. Tipide mahsur kalan 100'ün üzerinde araç ve içesindeki yaklaşık 250 kişi, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı. Kar ve tipi nedeniyle Van- Hakkari ve Van- Bitlis karayolları da tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

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Van ve çevresinde etkili olan kar ve tipi neredeyse hayatı durma noktasına getirdi. Tipi nedeniyle Van- Hakkari ve Van- Bitlis karayolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Kent genelinde etkili olan tipi, fırtına ve kar nedeniyle yollar kapandı, birçok araç yalda mahsur kaldı. Büyükşehir Belediyesine ait 250 iş makinesi ve 650 personel, yollarda kara saplanan 100’ün üzerinde araç ve içerisindeki yaklaşık 250 kişiyi kurtarmak için yoğun bir mücadele verdi.

100’ÜN ÜZERİNDE ARAÇ KURTARILDI

5 saat süren mücadele sonucunda ilçeler ve bağlı mahallelerde yollarda kalan 100’ün üzerinde araç ve içesindekiler kurtarıldı. Yolları açmak için Van- Hakkari karayolunun Güzeldere mevkisinde kara saplanan Karayolları’na ait 2 iş makinesi ile kırsal mahallelere hasta almaya giden 2 ambulans da ekiplerce kurtarıldı.

İNEN ÇIĞ NEDENİYLE MAHSUR KALAN 3 ÖĞRETMEN KURTARILDI

Öte yandan, Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Kaşıkçılar ve Altındere mahalleleri arasında inen çığ nedeniyle mahsur kalan 3 öğretmen de karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

TİPİDE MAHSUR KALAN ÖĞRENCİLERİ, EKİPLER KURTARDI

Van’ın Özalp ilçesine bağlı mahallelerden taşımalı eğitim gördükleri ilçe merkezindeki okullara minibüsle gelen öğrenciler, yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen karla mücadele ekipleri, kara saplanan minibüsleri bulundukları yerden kurtardı. Ekiplerin yolu açmasıyla öğrenciler, ilçeye 25 ve 32 kilometre uzaklıktaki Bağrıaçık, Yarımağıl ve Elaçmaz mahallelerindeki evlerine ulaştırıldı. DHA

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