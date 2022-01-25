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Karamollaoğlu çiçeklerle karşılandı

Yakalandığı Covid-19 nedeniyle bir süredir ev karantinasında olan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, uzun aranın ardından parti genel merkezine gitti. Karamollaoğlu, partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

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Karamollaoğlu çiçeklerle karşılandı

4 Ocak günü Covid-19'a yakalanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Ocak günü hastaneden taburcu olmuştu.

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Bir süreliğine evinde dinlenen Saadet Partisi lideri, hastalığı atlatmasının ardından ilk kez partisinin genel merkezine giderek Başkanlık Divanı Toplantısı‘na katıldı.

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Karamollaoğlu genel merkezde çiçeklerle karşılandı. Saadet Partisi liderinin ziyaretinde maske taktığı görüldü.

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