Karamollaoğlu çiçeklerle karşılandı
Yakalandığı Covid-19 nedeniyle bir süredir ev karantinasında olan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, uzun aranın ardından parti genel merkezine gitti. Karamollaoğlu, partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.
4 Ocak günü Covid-19'a yakalanan ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 15 Ocak günü hastaneden taburcu olmuştu.
Bir süreliğine evinde dinlenen Saadet Partisi lideri, hastalığı atlatmasının ardından ilk kez partisinin genel merkezine giderek Başkanlık Divanı Toplantısı‘na katıldı.
Karamollaoğlu genel merkezde çiçeklerle karşılandı. Saadet Partisi liderinin ziyaretinde maske taktığı görüldü.