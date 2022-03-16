Karamollaoğlu’ndan ‘Seçim Kanunu’ açıklaması

Seçim Kanunu'nda yapılan değişiklikle ilgili konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İktidar kendi menfaatini gözeterek ama neticede kendisinin daha fazla oy alacağını düşünerek bunu yapıyor. Ya tersi olursa? Benim kanaatim getirdikleri bu düzenlemeyle kendi sonlarını getirecekler, yok olacaklar belki de... Pilleri bitti. Bu hazırladıkları metinde artık ümitlerinin bittiği gözüküyor" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“VATANDAŞ YOLA DEVAM EDEMİYOR”

Ekonomideki kötü gidişata dikkat çekerek, yapılan zamları eleştiren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Seçim Kanunu’nda da bir değişiklik tekrar gündeme getirildi ama ne dersek diyelim ülkenin en önemli meselesi ekonomi. Çok açık bir şekilde görülüyor ki bu iktidar ekonomiyi idare edemiyor. Aldıkları kararlar vatandaşların sorununu çözemiyor.

*Her gün problemler büyüyor desek yanlış olmaz. Başka meselelerle bu konu gündemden düşürülmeye çalışılsa da ekonomi önem arz ediyor.

*Özellikle akaryakıt fiyatları en çok can acıtan konu. Erdoğan’ın bir sözü vardı ‘Durmak yok yola devam’ diye.

*Vatandaş yola devam edemiyor. Çünkü ekonomik gücü buna yetmiyor. Akaryakıtta peş peşe gelen zamlar hem şehir içi hem de şehirlerarası ulaşımı büyük ölçüde etkiliyor.

*Ama bunun iktidar yönünden temel sebeplerinden bir tanesi akaryakıtta bizim dışımızda meydana gelen fiyat artışları.

*Bütün dünyada petrol ve doğalgaz fiyatları ciddi oranda arttı. Ama dışarıdaki fiyat artışlarıyla Türkiye’deki fiyat artışları mukayese etmek bile adeta mümkün değil.

*Çünkü Türkiye’deki fiyat artışlarının en önemli sebebi dış fiyatlardaki artışlardan çok kur farkından kaynaklanıyor. Brent petrolün son bir yılda fiyatı yüz 79 artmış ama benzinin fiyatı tam yüzde 187 artış göstermiş.

*Bu kadar büyük bir fark dolar TL’de yaşanan yaklaşık yüzde 102’lik artıştan kaynaklanıyor” dedi.

“BU İKTİDAR EKONOMİYİ İDARE EDEMİYOR”

“Bu iktidar ekonomiyi idare edemiyor” diyen Karamollaoğlu, “Aldıkları kararlar insanımızın problemlerini çözemiyor. Bayramda dört kişilik bir aile akraba ziyareti yapmaya kalksa 400 liradan bilet alsa 3200 lira sadece otobüs biletine ödemek zorunda kalacak. Asgari ücretli insan bayram ziyareti yapsa geriye kalan parayla ne yapabilir? ” diye sordu.

“CARİ AÇIK SON 4 YILIN ZİRVESİNDE”

Yap-İşlet- Devret modelini de eleştiren Karamollaoğlu, Türkiye’nin dış ticaret açığı ve ihracat oranlarına da vurgu yaptı.

Karamollaoğlu, ” Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar fahiş fiyatlarla yapılan ihale yok ve bunun yükü hiçbir yerde vatandaşın sırtına yüklenmiyor! Eskilerin bir sözü var; kel başa şimşir tarak. Ne köprülerden ne yollardan ne tünellerden yeterince araç geçemiyor. Oradaki ücreti karşılayamadıkları için. Bu yatırımın kime ne faydası var. 2022 yılı Ocak ayında dış ticaret açığı 2021 yılının aynı ayına göre %234,9 arttı. Cari açık son 4 yılın zirvesinde. İhracatın ithalatı karşılama oranı %63,2'ye kadar geriledi. Oysa geçen yıl ocak ayında bu oran %83 olarak gerçekleşmişti. İşte başarınızın göstergesi bu!” dedi.

“KİTAP YAZMAYANLAR BU MEMLEKETİ DAHA İYİ İDARE EDİYOR”

Karamollaoğlu, “Ben ekonomistim, bu işi kitabını yazdım dedi ama kitap yazmayanlar bu memleketi daha iyi idare ediyor. Ekonomi sadece lafla düzelmez; ciddi icraata ve ehil insanların müdahalesine ihtiyaç var. 2022 yılı bütçesinin açık öngörüsü 279 milyar lira olarak gösterildi. 2022 yılı bütçesinden faize ödenecek para 240 milyar TL. Yani açığın büyük kısmı faiz ödemelerinden kaynaklanıyor.” dedi.

“TAMAMEN, BASİT, UCUZ POLİTİKALAR İÇERİYOR”

Yeni Seçim Kanunu da yorumlayan Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

*Bildiğiniz gibi Yeni Seçim Kanunu, Meclis’e getirildi. Yeni Seçim Kanunu üzerinde birçok şey söylenebilir. Ama Yeni Seçim Kanunu daha adil bir seçim olsun diye gelmiyor.

*Seçim güvenliği artsın diye de gelmiyor. Tamamen, basit, ucuz politikalar içeriyor. ‘Nasıl olur da biz daha iyi bir noktaya geliriz, bugünkünden daha az oy alsak bile…’

-Başka bir şeyin güdüldüğü yok. Ama bizde meşhur bir söz vardır, ‘korkunun ecele faydası yok’ Önümüzdeki seçimlerde, bugüne kadar gösterdiğiniz performans ortaya konulduğunda vatandaşın size güvenerek, bir defa daha bugünkü iktidarı Cumhur İttifakı’nın partilerini iktidar yapmasını hiç kimsenin mümkün görmesine ihtimal vermiyorum.

“KENDİ HAZIRLADIKLARI TUZAĞA KENDİLERİ DÜŞECEKLER”

*Gerek Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikte, gerekse özellikle seçimi yöneten, şikayetleri değerlendiren, çözüm arayan kurullarda yapılan değişiklikler akıl ve mantıkla bağdaşmıyor. Yani bir ilde, bir ilçede söz gelimi seçim kurulunun başkanı en kıdemli hakim olacağına, ‘yok efendim artık kıdemli hakimleri biz güvenemeyiz.

*Çünkü onların bir kısmı bizden önce tayin edilmişti. Bizim yeni getirdiğimiz hakimler var. Bunların aklı başında. Bunlar iktidarın menfaatlerini kollarlar. Onun için biz seçimlerde bir ihtilaf meydana geldiğinde bu hakimlere güvenebiliriz’ mantığıyla hareket ediyor iktidar. Bu mantıkla siz Türkiye’nin hiçbir şeyini düzeltemezsiniz.

*Ekonomiyi nasıl düzeltemiyorsanız, aldığınız bütün tedbirlere rağmen, seçimlerde de hangi yanlış politikayı tatbik ederek ben düze çıkarım zannediyorsanız aynı neticeyle karşılaşacaksınız, hükümetten gideceksiniz. Böyle çirkin tabirler, iftiralar, küfre varan ifadeler sizi hiçbir yere götürmez.

*Başka şeyi de zaten doğru dürüst beceremiyorlar. 3-5 tane fazla milletvekili çıkarabilmeyi marifet zannediyorlar.

*Halbuki tümden kaybedecekler bunun farkında değiller. Şundan eminim kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecekler

“ALLAH’TAN KORKUN”

*Seçim neticesi ne olursa olsun bu iktidar ‘bir dönem daha devam eder’ diye bir maddeyi koymadan önümüzdeki dönem iktidar olamazlar. Yani bunu içlerine sindirmeleri lazım. Yoksa attıkları her adımda kendileri biraz daha mahcup duruma düşecekler. Seçime giderken devlet hazinesinden para kullanmak mümkün değil. Kim müstesna tutuluyor şimdi? Sayın cumhurbaşkanı. Yahu Allah’tan korkun. Cumhurbaşkanı da diğer adaylar gibi aday. Nasıl olurda cumhurbaşkanı devletin bütün imkanlarını sonuna kadar kullanır bir seçimde. Böyle bir mantık kabul edilebilir mi? Yani insan hicap duyar aslında böyle bir kanunu gündeme getirirken. Böyle bir kanun normal şartlarda Anayasa Mahkemesi’ne gittiğin zaman bu madde iptal edilirdi. Ben Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda tutarlı ve hassas davranacağını ümit ediyorum.

“BU DÜZENLEMEYLE KENDİ SONLARINI GETİRECEKLER”

*İktidar kendi menfaatini gözeterek ama neticede kendisinin daha fazla oy alacağını düşünerek bunu yapıyor. Ya tersi olursa? Benim kanaatim getirdikleri bu düzenlemeyle kendi sonlarını getirecekler, yok olacaklar belki de… İktidar burada aradığını bulamayacak kanaatindeyim ben.

*Onun için çökecek. İktidar seçim numaralarıyla milletvekili adedini arttırmaya çalışacağına daha iyi politikalar üretmekle uğraşsın. Pilleri bitti. Bu hazırladıkları metinde artık ümitlerinin bittiği gözüküyor. Her şeye rağmen bugün muhalefette bulunan partiler seçimlerde iktidarın tahminlerinden çok daha fazla oy alacaklar.

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