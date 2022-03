Kılıçdaroğlu: İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe sokacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Turgutlu’da belediyenin taziye evi ve çocuk kültür sanat merkezi temel atma töreninde partisinin belediye başkanlarına ayrımcılık yapmamaları uyarısında bulundu ve yüksek faizli borçtan uzak durmalarını istedi. Kadına yönelik şiddete dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakının cumhurbaşkanının koltuğuna oturduğunda ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesinin yeniden yürürlüğe gireceğini söyledi.

İlker KILIÇASLAN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçaroğlu, Manisa programında CHP'li Turgutlu Belediyesinin taziye evi çocuk kültür sanat merkezi temel atma törenine katıldı. Temel atma töreninde halk oyunları ekibi zeybek oyununu sergiledi.

SMA HASTASI İREM NUR BEBEĞE DESTEK İSTEDİ

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, kürsüye SMA hastası İrem Nur bebek ve annesi Ceylan Çatto ile birlikte çıktı. Sağlığına kavuşması için destek bekleyen SMA hastası İrem Nur bebek için çağrı yapan Çetin Akın, “İrem Nur bebek Türkiye'deki 1300 SMA hastasından bir tanesi. Bir kampanya başlattık. Onun sağlığıyla ilgili süreç iyi giderken dolar fırladı. Şu anda kampanyada yüzde 27 civarındayız. İrem Nur bebeğin sesini tüm Türkiye duysun istiyoruz. Yardım kampanyasına destek olursanız mutlu ederseniz” dedi.

CHP'li Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu'da 30 yıl sonra seçimi kazandıklarını ve en iyi hizmetleri kazandırmak için çalıştıklarını belirterek, temeli atılan taziye evi ve çocuk kültür sanat merkeziyle ilgili bilgiler verdi.

BELEDİYE BAŞKANLARINA YÜKSEK FAİZLİ BORÇ UYARISI

Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı arkadaşlarımıza seçilmeden önce şunu söyledim. Seçildikten sonra kimsenin ekmeğiyle oynamayacaksınız, millete hesap vereceksiniz. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Vatandaşlar arasında ayrımcılık yapmayacaksınız. Ayrımcılık yapacaksanız fakir mahallerle ilgilenin. Engeller çıkarıldığını biliyorum. Açılan kampanyalara engel olunduğunu da biliyorum. Ama asla ve asla şikayet etmeyeceksiniz, sizin göreviniz engelleri aşıp halka hizmet etmek. Adaletli olmak kadar doğru bir şey yoktur. Dolayısıyla yönetenleri adaletli davranması son derece önemlidir. Adalet aynı zamanda belediye başkanlarının üzerine titremesi gereken bir kavramdır. Adaletli davrandıklarında geçmişte oy vermeyenler bile bir dahaki sefere destek verebilecektir. Borç ödeme konusu. Her belediye her devlet borçlanır. Borcu alır verimli kullanırsınız, belirli zamanda ödersiniz. Yüksek faiz dayatılıyorsa size o borcu almaktan özenle kaçınacaksınız. Hizmeti almanın milletin sırtına ağır yük olarak yansımaması lazım” dedi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Kadına yönelik şiddete dikkat çeken ve İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacaklarını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, “Kadına yönelik şiddete hayır diyen bir pankartlar var. Tüm kadınlara sözüm var. Millet ittifakının cumhurbaşkanı koltuğuna oturduğunda ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız. Bu ülkenin kadınları fabrikalarda, devlet dairelerinde çalışır, evde çalışır bir de üzerine şiddet uygularsanız bu kabul edilmez. Ahdim var, ilk bir hafta içinde kadına yönelik şiddeti yasaklayan sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından taziye evi çocuk kültür sanat merkezinin temeli atıldı.

